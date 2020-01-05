В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор

"Выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой предварительно установлено, что 55-летний местный житель, находясь в гаражном боксе, по неосторожности произвел выстрел из охотничьего гладкоствольного ружья в сторону подстанции, в результате чего повредил радиатор охлаждения трансформатора", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в пятницу энергетики устраняли повреждение радиатора охлаждения трансформатора на подстанции 110 кВ "Западная" в городе Мирном, нанесенное неизвестными лицами. На время работы автоматики повторного включения под ограничение попали жители Мирного. На радиаторе обнаружено пулевое отверстие. Информация об этом передана в полицию.