Окрестности штаба сил Ирака подверглись обстрелу на севере страны

КАИР, 4 янв - РИА Новости. Неизвестные обстреляли в субботу минами окрестности штаба объединенных иракских сил в провинции Найнава на севере Ирака, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
Как сообщают местные СМИ, был обстрелян комплекс правительственных зданий в районе штаба объединенных иракских сил, которые используют американские военные.
Ранее в субботу три ракетных обстрела произошли в столице Ирака. В частности, ракеты упали в центре Багдада недалеко от посольства США, в жилом респектабельном квартале аль-Джадрия и в районе расположения военной базы "Балад" на севере столицы.
Входящая в состав иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" группировка "Катаиб Хезболлах" пригрозила с воскресенья атаковать базы в Ираке, которые используют американские военные.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Американские военные, согласно разным источникам, используют несколько иракских военных баз. Они расположены на юге и севере Ирака, в Иракском Курдистане, а также в районе иракской столицы.