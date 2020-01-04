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Макрон обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Ираке
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РИА Новости

Макрон обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Ираке

19:35 04.01.2020
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© REUTERS / Thaier al-SudaniАкция протеста против авиационных ударов со стороны США возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
Акция протеста против авиационных ударов со стороны США возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
© REUTERS / Thaier al-Sudani
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил ситуацию в Ираке с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон
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"Президент республики сегодня утром провел разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном. Они выразили озабоченность относительно ситуации в Ираке и согласились действовать совместно со всеми заинтересованными сторонами, чтобы избежать опасной эскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили последние события в Ливии и заявили о решимости действовать в рамках ООН для прекращения огня и восстановления межливийского диалога в кратчайшие сроки.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМухаммед бен Заид Аль НахайянКасем СулейманиЭммануэль МакронАбу-Даби (эмират)ООНСШАВ мире
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