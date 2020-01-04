Макрон обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Ираке

"Президент республики сегодня утром провел разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном. Они выразили озабоченность относительно ситуации в Ираке и согласились действовать совместно со всеми заинтересованными сторонами, чтобы избежать опасной эскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении.