Макрон обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Ираке

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил ситуацию в Ираке с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
"Президент республики сегодня утром провел разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном. Они выразили озабоченность относительно ситуации в Ираке и согласились действовать совместно со всеми заинтересованными сторонами, чтобы избежать опасной эскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили последние события в Ливии и заявили о решимости действовать в рамках ООН для прекращения огня и восстановления межливийского диалога в кратчайшие сроки.