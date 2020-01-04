Президенты Франции и Ирака провели телефонные переговоры

ПАРИЖ, 4 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу провёл телефонные переговоры со своим иракским коллегой Берхамом Салехом, лидеры договорились продолжать контакты для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
"Президент Республики сегодня утром поговорил с президентом Ирака Берхамом Салехом. Перед лицом растущей напряженности, он (Макрон) подтвердил свою приверженность безопасности и суверенитету Ирака", - написано в заявлении.
Там говорится, что "два президента условились оставаться в тесном контакте, чтобы избежать дальнейшего роста напряженности и действовать во имя стабильности Ирака и региона в целом".
"Президент республики также подчеркнул приоритетность борьбы с ИГ* ("Исламское государство"*) при помощи международной коалиции, которая действует в Ираке, полностью соблюдая суверенитет страны и поддерживая ее силы безопасности", - уточняется в сообщении Елисейского дворца.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.