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Эрдоган провел телефонные переговоры с президентами Ирана и Ирака
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РИА Новости

Эрдоган провел телефонные переговоры с президентами Ирана и Ирака

18:16 04.01.2020
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© Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 4 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентами Ирана и Ирака Хасаном Роухани и Берхамом Салехом, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
"Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган провел сегодня телефонные переговоры с президентами Ирана и Ирака. В ходе переговоров стороны обсудили последние события в регионе, а также развитие двусторонних отношений", - сказал собеседник агентства.
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Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиАли ХаменеиИракТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганИранВ мире
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