Роухани заявил, что США встали на опасный для Ближнего Востока путь

ТЕГЕРАН, 4 янв – РИА Новости. Убив генерала Корпуса стражей исламской революции Убив генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани , США встали на новый и опасный для Ближнего Востока путь, заявил в субботу президент Ирана Хасан Роухани

"К сожалению, американцы встали на новый путь, который может быть для региона весьма опасным, поэтому в текущих условиях необходимы более тесные консультация и координация дружественных стран", - сказал Роухани на встрече с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Тегеране.

Роухани добавил, что США "самым преступным образом" убили генерала Сулеймани, который "олицетворял мировую борьбу с терроризмом", призвав осудить "государственный терроризм" США. По его словам, Вашингтону придется поплатиться.

Президент Ирана отметил, что причиной напряженности в регионе являются действия США, чье присутствие деструктивно сказывается на обстановке на Ближнем Востоке, а не Тегеран.

В свою очередь, вице-премьер и глава МИД Катара назвал ликвидацию Вашингтоном генерала Сулеймани беспрецедентным в истории шагом, выразив обеспокоенность в связи с этим.

Двое на двое Убийство Сулеймани: как смерть генерала пошатнула Ближний Восток

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" КСИР генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.