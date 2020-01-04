Левые республиканцы Каталонии обеспечат Санчесу пост премьера Испании

МАДРИД, 4 янв – РИА Новости. Левые республиканцы Левые республиканцы Каталонии приняли решение воздержаться во время голосования по кандидатуре лидера испанских социалистов Педро Санчеса на пост председателя испанского правительства в конгрессе депутатов, несмотря на решение ЦИК, что обеспечит ему победу во втором туре.

В субботу в испанском конгрессе депутатов началось обсуждение кандидатуры лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), победившей на выборах 10 ноября, на пост премьера. Первое голосование должно пройти в воскресенье. Для победы на нем Санчесу необходимо получить абсолютное большинство – 176 голосов из 350, чего ему сделать, скорее всего, не удастся. Второй тур пройдет 7 января. Для того чтобы быть утвержденным при повторном голосовании, кандидату достаточно простого большинства - число голосов "за" должно быть больше голосов "против".

В крайне фрагментированном парламенте такой вариант возможен, если тринадцать депутатов от Левых республиканцев Каталонии (ERC), выступающих за независимость автономного сообщества от Испании, воздержатся.

В четверг ИСРП и ERC удалось договориться о начале переговоров по поводу каталонского конфликта между женералитетом и испанским правительством после его формирования. Итоги обсуждения должны быть вынесены на голосование жителей автономного сообщества. В обмен Левые республиканцы согласились воздержаться при голосовании.

Однако в пятницу вечером ситуация резко осложнилась из-за вынесенного Центральной избирательной комиссией Испании решения о лишении депутатского мандата главы каталонского женералитета Кима Торры. Это означает, что Торра может лишиться своей должности председателя правительства автономного сообщества. Левые республиканцы входят в коалиционное правительство в Каталонии. Кроме того, ЦИК постановил, что лидер ERC, бывший заместитель председателя женералитета Ориол Жункерас не может быть евродепутатом, поскольку был приговорен Верховным судом к тринадцати годам заключения за мятеж.

В итоге достигнутые между социалистами и ERC договоренности оказались под угрозой. Левые республиканцы созвали в субботу экстренное заседание национального исполнительного комитета, чтобы обсудить дальнейшие шаги. На встрече партийное руководство приняло решение не менять своей позиции и воздержаться по кандидатуре Санчеса, сообщил представитель партии, зампредседателя женералитета Пере Арагонес.

При нынешнем раскладе, если ситуация не изменится в ближайшие дни, Санчес получит 167 голосов "за", 164 "против", 19 воздержатся.

Если Санчес будет утвержден премьером, это положит конец затяжному политическому кризису в Испании. За минувший год в стране дважды прошли досрочные выборы в парламент, а правительство официально находится в статусе исполняющего обязанности с конца апреля прошлого года.