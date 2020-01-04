В Армении в ходе массовой драки пострадали пять человек

ЕРЕВАН, 4 янв – РИА Новости. Пять человек пострадали, 13 задержаны после массовой драки в селе Зартонк Армавирской области Армении, сообщили в субботу в пресс-службе полиции страны.
В сообщении отмечается, что инцидент произошел 3 января.
"В селе Зартонк (в 40 километрах от Еревана - ред.) из-за превышения скорости водителем одного из автомобилей возникла ссора, переросшая в массовую драку… В больницу с различными травмами обратились пять человек. В отделение полиции были доставлены 13 предполагаемых участников потасовки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.
По данным пресс-службы, один из пострадавших получил ножевое ранение, хулиганы забросали камнями автомобиль Mercedes-Benz Sprinter.
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"Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и сопряженное с причинением вреда средней тяжести здоровью человека", - отмечается в сообщении.
Максимальная санкция по указанной статье предусматривает семь лет лишения свободы.
Весной 2019 года в Зартонке проходили акции протеста с требованием отставки главы администрации села Паруйра Саркисяна, сопровождавшиеся столкновениями сторонников и противников сельского старосты. Под давлением протестующих Саркисян заявил о досрочном сложении полномочий.