В Армении в ходе массовой драки пострадали пять человек

Полицейская машна на площади Республики в Ереване. 19 апреля 2018

ЕРЕВАН, 4 янв – РИА Новости. Пять человек пострадали, 13 задержаны после массовой драки в селе Зартонк Армавирской области Пять человек пострадали, 13 задержаны после массовой драки в селе Зартонк Армавирской области Армении , сообщили в субботу в пресс-службе полиции страны.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел 3 января.

"В селе Зартонк (в 40 километрах от Еревана - ред.) из-за превышения скорости водителем одного из автомобилей возникла ссора, переросшая в массовую драку… В больницу с различными травмами обратились пять человек. В отделение полиции были доставлены 13 предполагаемых участников потасовки", - говорится в сообщении , размещенном на сайте полиции.

По данным пресс-службы, один из пострадавших получил ножевое ранение, хулиганы забросали камнями автомобиль Mercedes-Benz Sprinter.

"Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и сопряженное с причинением вреда средней тяжести здоровью человека", - отмечается в сообщении.

Максимальная санкция по указанной статье предусматривает семь лет лишения свободы.