Парламент востока Ливии приказал ЛНА закрыть неподконтрольные границы

КАИР, 4 янв - РИА Новости. Заседающий на востоке Заседающий на востоке Ливии парламент в субботу принял решение поручить Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара закрыть все не подчиняющиеся восточным властям и контролируемые вооруженными группировками пограничные пункты, морские и воздушные порты, сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia

"Парламент востока Ливии поручил ЛНА закрыть все аэропорты, морские порты, пограничные пункты, находящиеся под контролем вооруженных группировок", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее парламент отказался одобрить заключенное триполийскими властями с Турцией соглашение об оказании военной поддержки, а также проголосовал за его отмену и разрыв отношений с Анкарой. Депутаты также решили закрыть посольство Турции в Ливии. Кроме того, парламент Ливии призвал Совбез ООН, Лигу арабских государств, Африканский Союз, Европейский Союз и другие международные организации отозвать признание триполийского правительства Файеза Сарраджа.

Ранее правительство в Триполи запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.