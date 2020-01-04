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2020-01-04T15:54+0300
https://ria.ru/20200104/1563112487.html
Парламент востока Ливии приказал ЛНА закрыть неподконтрольные границы
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РИА Новости

Парламент востока Ливии приказал ЛНА закрыть неподконтрольные границы

15:54 04.01.2020
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
© ESAM OMRAN AL-FETORI
КАИР, 4 янв - РИА Новости. Заседающий на востоке Ливии парламент в субботу принял решение поручить Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара закрыть все не подчиняющиеся восточным властям и контролируемые вооруженными группировками пограничные пункты, морские и воздушные порты, сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia.
"Парламент востока Ливии поручил ЛНА закрыть все аэропорты, морские порты, пограничные пункты, находящиеся под контролем вооруженных группировок", - говорится в сообщении телеканала.
Ливия
Вчера, 02:00
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Ранее парламент отказался одобрить заключенное триполийскими властями с Турцией соглашение об оказании военной поддержки, а также проголосовал за его отмену и разрыв отношений с Анкарой. Депутаты также решили закрыть посольство Турции в Ливии. Кроме того, парламент Ливии призвал Совбез ООН, Лигу арабских государств, Африканский Союз, Европейский Союз и другие международные организации отозвать признание триполийского правительства Файеза Сарраджа.
Ранее правительство в Триполи запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Вчера, 00:30
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил в пятницу о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам.
Специальный советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын
24 декабря 2019, 20:17
В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии
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Халифа ХафтарТриполиЛивияТурцияВ мире
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