Руслан Цаликов вошел в состав набсовета Курчатовского института

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил членами наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.
"Назначить членами наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" сроком на пять лет следующих лиц: руководителя Службы ФСБ РФ Сергея Королева и первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова", - говорится в тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Также соответствующим указом Путин освободил Виктора Бурсука и Сергея Кириенко от должности члена наблюдательного совета Курчатовского института.
13 июня 2019, 20:09РИА НаукаМедведев назначил директора Курчатовского института