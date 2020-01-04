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Ядерные технологии
2020-01-04T14:57+0300
https://ria.ru/20200104/1563110979.html
Руслан Цаликов вошел в состав набсовета Курчатовского института
https://cdn25.img.ria.ru/images/94754/23/947542344_0:308:3008:1999_1036x0_80_0_0_8f872bd23c31977054946aab4b0413eb.jpg
РИА Новости

Руслан Цаликов вошел в состав набсовета Курчатовского института

14:57 04.01.2020
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© РИА Новости / Яна Лапикова / Перейти в фотобанкРуслан Цаликов
Руслан Цаликов
© РИА Новости / Яна Лапикова
Перейти в фотобанк
Руслан Цаликов. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил членами наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.
"Назначить членами наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" сроком на пять лет следующих лиц: руководителя Службы ФСБ РФ Сергея Королева и первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова", - говорится в тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Также соответствующим указом Путин освободил Виктора Бурсука и Сергея Кириенко от должности члена наблюдательного совета Курчатовского института.
Александр Благов
13 июня 2019, 20:09РИА Наука
Медведев назначил директора Курчатовского института
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Ядерные технологииРуслан ЦаликовКурчатовский институтФСБ РФВладимир ПутинРоссия
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