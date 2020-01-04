СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе в Пензе

САРАТОВ, 4 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на металлургическом заводе в Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на металлургическом заводе в Пензе , в результате которого пострадали двое рабочих, сообщило в субботу областное управление СК РФ

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что на металлургическом заводе на улице Лесная 10 декабря прошлого года произошел взрыв в печи переплавки алюминия, двое рабочих госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В пресс-службе главка МЧС уточнили, что хлопок произошел в печи в литейном цехе металлургического завода ООО "АМС" "из-за нарушения технологического процесса по переплавке алюминия".

"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования плавильщика общества с ограниченной ответственностью на производстве по части 1 статьи 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит до одного года лишения свободы.

Следователи установили, что в ночное время 10 декабря плавильщик металла и сплавов местной компании занимался плавкой лома алюминия, когда произошло ЧП из-за нарушения требований охраны труда.