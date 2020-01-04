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СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе в Пензе
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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе в Пензе

14:25 04.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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САРАТОВ, 4 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на металлургическом заводе в Пензе, в результате которого пострадали двое рабочих, сообщило в субботу областное управление СК РФ.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что на металлургическом заводе на улице Лесная 10 декабря прошлого года произошел взрыв в печи переплавки алюминия, двое рабочих госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В пресс-службе главка МЧС уточнили, что хлопок произошел в печи в литейном цехе металлургического завода ООО "АМС" "из-за нарушения технологического процесса по переплавке алюминия".
"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования плавильщика общества с ограниченной ответственностью на производстве по части 1 статьи 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит до одного года лишения свободы.
Следователи установили, что в ночное время 10 декабря плавильщик металла и сплавов местной компании занимался плавкой лома алюминия, когда произошло ЧП из-за нарушения требований охраны труда.
"В результате допущенных работниками организации нарушений требований охраны труда при загрузке плавильной печи произошел взрыв, вследствие чего потерпевший 1985 года рождения получил травму глаза, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью. Вторым работником 1973 года рождения, находившимся рядом с печью, получены телесные повреждения в виде ожогов", - отмечается в сообщении.
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Следственный комитет РФМЧС РФПензаРоссияПроисшествия
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