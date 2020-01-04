В Москве на 2020 год запланировали поставку 300 электробусов

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Поставка 300 электробусов запланирована на 2020 год в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"На 2020 год запланирована поставка еще 300 электробусов. Прошлой зимой электробус успешно прошел проверку холодами и готов к работе в экстремальных погодных условиях в этом году", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Также в сообщении отмечается, что электробусы, маршруты которых проходят близ Киевского вокзала, уже перевезли миллион пассажиров — каждый день ими пользуются свыше 32 тысяч человек.
"Производители полностью выполнили условия контракта – в Москве уже работают 300 электробусов. Они курсируют на 18 маршрутах на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре столицы. В перспективе именно электробусы должны стать основным наземным транспортом в Москве, а дизельные автобусы уйдут в прошлое", - добавил Ликсутов.
В сообщении также говорится, что в прошлом году на привокзальной площади прошло масштабное благоустройство: был сделан удобный пересадочный узел и установлены зарядные станции. "На электробусы перевели 4 маршрута – номера т17, т34к, 205к, 791", - сообщает транспортный департамент.
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