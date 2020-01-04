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В Австралии признали Квентина Тарантино лучшим режиссером
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РИА Новости

В Австралии признали Квентина Тарантино лучшим режиссером

12:56 04.01.2020 (обновлено: 13:42 04.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичРежиссер Квентин Тарантино в Москве
Режиссер Квентин Тарантино в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Австралийская академия кино и телевизионных искусств (AACTA) признала Квентина Тарантино лучшим режиссером за фильм "Однажды в Голливуде", сообщает Hollywood Reporter.
Лучшей картиной назвали "Паразитов" корейского режиссера Пон Джун-хо. Награда за сценарий досталась новозеландскому актеру, режиссеру, сценаристу и комику Тайке Вайтити за ленту "Кролик Джоджо".
Приз "За лучшую мужскую роль" получил Адам Драйвер, а Сирша Ронан — за женскую.
Фильмы "Джокер" и "Паразиты" заработали по четыре номинации премии AACTA International Awards.
Церемония вручения наград прошла в пятницу вечером в Лос-Анджелесе.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКвентин ТарантиноАвстралия
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