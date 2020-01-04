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Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова
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РИА Новости

Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова

12:39 04.01.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПлощадь Победы в Минске
Площадь Победы в Минске
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Площадь Победы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщается на официальном сайте главы Белоруссии.
Должность министра экономики стала вакантной в республике в конце ноября 2019 года, после того, как Лукашенко принял решение назначить занимавшего ее Дмитрия Крутого первым вице-премьером республики.
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"Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков. Соответствующее кадровое решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко. До настоящего времени Александр Червяков работал в должности первого замминистра экономики", - говорится в сообщении.
При назначении Лукашенко отметил, что у министра экономики должен присутствовать альтернативный взгляд на происходящие процессы. "То, что Дмитрию Николаевичу (Крутому – ред.) будет комфортно (работать – ред.), - это неплохо. Но у министра экономики должен быть не только свежий, но и альтернативный взгляд на многие вещи, которые будут у премьер-министра, возможно, у первого вице-премьера. Я уже не говорю об экономическом блоке администрации президента", - сказал президент.
Он также обратил внимание, что должность министра экономики – "не просто центральная в правительстве". По словам Лукашенко, необходимо организовать работу ведомства таким образом, чтобы "было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный".
Александр Викторович Червяков родился в 1966 году в д. Бабиничи Оршанского района Витебской области республики. В 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, в 1994 году - аспирантуру в этом же вузе. С января 2017-го - замминистра экономики Белоруссии, с ноября 2018-го - первый замглавы Минэкономики. Кандидат технических наук, доцент.
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