Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова

Должность министра экономики стала вакантной в республике в конце ноября 2019 года, после того, как Лукашенко принял решение назначить занимавшего ее Дмитрия Крутого первым вице-премьером республики.

"Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков. Соответствующее кадровое решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко. До настоящего времени Александр Червяков работал в должности первого замминистра экономики", - говорится в сообщении.

При назначении Лукашенко отметил, что у министра экономики должен присутствовать альтернативный взгляд на происходящие процессы. "То, что Дмитрию Николаевичу (Крутому – ред.) будет комфортно (работать – ред.), - это неплохо. Но у министра экономики должен быть не только свежий, но и альтернативный взгляд на многие вещи, которые будут у премьер-министра, возможно, у первого вице-премьера. Я уже не говорю об экономическом блоке администрации президента", - сказал президент.

Он также обратил внимание, что должность министра экономики – "не просто центральная в правительстве". По словам Лукашенко, необходимо организовать работу ведомства таким образом, чтобы "было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный".