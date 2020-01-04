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Культура
2020-01-04T12:38+0300
https://ria.ru/20200104/1563108328.html
Собянин назвал Церетели выдающимся художником современности
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РИА Новости

Собянин назвал Церетели выдающимся художником современности

12:38 04.01.2020
583
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСкульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели
Скульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Скульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента Российской академии художеств, народного художника СССР Зураба Церетели, отметив, что он принадлежит к плеяде выдающихся художников современности.
"Вы принадлежите к плеяде выдающихся художников современности, чье творчество является гордостью отечественного искусства. Ваши выставки в Москве, других городах России и мира вызывают большой интерес поклонников живописи. Созданные вами памятники являются неотъемлемой частью общественного пространства нашей столицы", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте мэра Москвы.
Открытие скульптурной композиции Монумент будущим звездам
17 июля 2019, 14:09Культура
Церетели подарил ГИТИСу "Монумент будущим звездам"
Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе. В 1958 году он окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств и продолжил образование в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии. Также он обучался во Франции, где познакомился с Пабло Пикассо и Марком Шагалом. С 1997 года он является президентом Российской академии художеств.
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Обсудить 3
КультураЗураб ЦеретелиСергей СобянинРоссия
Популярные комментарии
Церетели принадлежит к плеяде "художников", которые своим творчеством опоганили облик множества городов. И Москвы в особенности.
4 января, 12:47
Svinka Ontherun
2000000
Всем известно, что этот человек посредственный художник. Зачем мэр говорит заведомую неправду??
4 января, 13:04
psva
1600000
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