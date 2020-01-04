Собянин назвал Церетели выдающимся художником современности

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе. В 1958 году он окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств и продолжил образование в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии. Также он обучался во Франции, где познакомился с Пабло Пикассо и Марком Шагалом. С 1997 года он является президентом Российской академии художеств.