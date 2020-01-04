Собянин назвал Церетели выдающимся художником современности

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента Российской академии художеств, народного художника СССР Зураба Церетели, отметив, что он принадлежит к плеяде выдающихся художников современности.
"Вы принадлежите к плеяде выдающихся художников современности, чье творчество является гордостью отечественного искусства. Ваши выставки в Москве, других городах России и мира вызывают большой интерес поклонников живописи. Созданные вами памятники являются неотъемлемой частью общественного пространства нашей столицы", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте мэра Москвы.
17 июля 2019, 14:09КультураЦеретели подарил ГИТИСу "Монумент будущим звездам"
Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе. В 1958 году он окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств и продолжил образование в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии. Также он обучался во Франции, где познакомился с Пабло Пикассо и Марком Шагалом. С 1997 года он является президентом Российской академии художеств.