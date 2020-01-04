Экс-министр обороны Японии отрицает получение взятки

ТОКИО, 4 янв – РИА Новости. Бывший министр обороны Японии Такэси Ивая отверг в субботу информацию о том, что он якобы получил взятку в размере 1 миллиона иен (около 9,25 тысячи долларов) наличными от китайской компании, заинтересованной в создании игорной зоны на острове Хоккайдо.
По данным агентства Киодо, Ивая был в числе других пяти законодателей, которые добровольно дали показания относительно подозрений во взяточничестве в их адрес. Четверо из допрошенных законодателей входят в правящую Либерально-демократическую партию. Среди них – глава регионального отделения партии Хироюки Накамура.
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"Я никогда не получал денег. Меня никогда не просили, и я никогда не делал чего-либо в качестве услуги", - цитирует агентство слова экс-министра обороны.
Подозрения в отношении Такэси Иваи и других политиков возникли после того, как бывший советник китайской компании Кацунори Наказато рассказал следователям о том, что он передал по 1 миллиону иен наличными пятерым законодателям примерно в сентябре 2017 года. Тогда же наличные деньги в размере 3 миллионов иен (около 27,8 тысячи долларов) получил и арестованный по обвинению во взяточничестве в прошлом месяце депутат от правящей Либерально-демократический партии Цукаса Акимото.
Согласно финансовой отчетности, полученной агентством, осенью 2017 года региональное отделение правящей партии под руководством Хироюки Накамуры получило пожертвования в размере 4 миллионов иен (около 37 тысяч долларов) от туристического агентства с головным офисом на Хоккайдо, которое якобы планировало создание казино в деревне Русуцу. После этого один из полученных 4 миллионов иен был переведен в другое региональное отделение правящей партии, возглавляемое экс-министром обороны Японии, в качестве благодарности за некую лекцию, которую Такэси Ивая провел в подразделении Накамуры.
Оба законодателя заявляют, что им никогда никто не говорил о том, что эти деньги были от китайской компании, что противоречит действующему законодательству страны, запрещающему политикам и партийным подразделениям получать какие-либо пожертвования от иностранных граждан или иностранных компаний.
Скандал вокруг получения денег японскими депутатами от китайской компании 500.com разгорелся в прошлом месяце, когда был арестован Цукаса Акимото, который в период с августа 2017 года по октябрь 2019 года занимал должность заместителя министра государственных земель и транспорта и курировал вопросы инвестиционных проектов, в том числе связанных с созданием в Японии зон развлечений и казино. Его подозревают в получении взятки от китайской компании в размере 3,7 миллиона иен (около 34 тысяч долларов) за лоббирование ее интересов.
Закон о японских зонах развлечений с созданием казино был принят в декабре 2016 года. Через полгода после этого китайская компания 500.com образовала филиал в Японии с приданием ему статуса японского юридического лица. Спустя месяц компания организовала симпозиум в Японии, на котором познакомилась с Акимото, назначенным на должность заместителя министра и начавшим курировать вопросы, связанные с игорными зонами. Уже в сентябре он получил взятку от компании 500.com в размере 3 миллионов иен (чуть меньше 30 тысяч долларов США). В декабре Акимото посетил Китай, в ходе поездки он встречался с руководством компании и съездил в Макао. В январе 2017 года руководство 500.com приехало на Хоккайдо и нанесло визит в деревню Русуцу, которая тогда выдвигалась как одно из возможных мест для организации зоны развлечений. Затем туда приехал Акимото и также встретился с руководством деревни. После этого китайская компания оплатила ему путешествие на Хоккайдо вместе с семьей. Оно оценивается на сумму 700 тысяч иен (около 6,5 тысяч долларов).
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