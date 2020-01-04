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Туризм
2020-01-04T12:15+0300
https://ria.ru/20200104/1563106655.html
Число туристов в Саратовской области в 2019 году выросло на 10%
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РИА Новости

Число туристов в Саратовской области в 2019 году выросло на 10%

11:06 04.01.2020 (обновлено: 12:15 04.01.2020)
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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Саратов
Город Саратов
© Depositphotos / MaykovNikita
Город Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 4 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская область по итогам прошлого года приняла около 1,1 миллиона туристов, что примерно на 10% выше уровня 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по туризму области.
"Внутренний и въездной поток туристов, по предварительной оценке, составляет 1,1 миллиона человек с ростом на 10% (к уровню 2018 года), включая 400 тысяч размещенных в коллективных средствах размещения и 60 тысяч круизных туристов", - сказала собеседница агентства, добавив, что официальные данные от Росстата появятся в середине текущего года.
Она подчеркнула, что число туристов в регионе второй год подряд превышает 1 миллион человек.
В пресс-службе рассказали, что в 2019 году в событийный календарь области вошло уже 39 мероприятий, которые посетили более 400 тысяч человек.
"Событийный календарь Саратовской области за последние 5 лет прирос в три раза. Разработана и принята концепция "100 шагов развития внутреннего и въездного туризма на территории Саратовской области в 2019-2021 годах". Разработан туристический логотип области и брендбук, выпущена линия брендированной сувенирной продукции. Проведено 24 имиджевых мероприятия", - отметила собеседница агентства.
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Она добавила, что на территории области проведены такие всероссийские мероприятия, как фестиваль-форум туристских ресурсов "Диво Приволжье" в Энгельсе, всероссийский конкурс видеопрезентаций для пяти федеральных округов, окружные этапы для регионов Приволжского и Уральского федеральных округов национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в Балакове, финал всероссийского конкурса "Туристический сувенир" в Саратове.
По ее словам, в числе ключевых мероприятий в сфере туризма на текущий год запланированы презентация туристского потенциала Саратовской области на IV международной туристической выставке "Интурмаркет 2020", проведение фестиваля-презентации туристских ресурсов ПФО "Диво Приволжье", организация конкурсно-познавательной части спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада", участие делегации региона в окружном и национальном финалах национальной премии Russian Event Awards и в международном туристском экспофоруме "Отдых на Волге".
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