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В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

10:58 04.01.2020 (обновлено: 13:17 04.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник военной комендатуры ДНР
Сотрудник военной комендатуры ДНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сотрудник военной комендатуры ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило два раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли стрелковое вооружение и гранатометы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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