В Москве спасатели обеспечат безопасность 125 мест отдыха на воде

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Московские спасатели в период новогодних и рождественских праздников будут обеспечивать безопасность людей более чем в 120 местах массового отдыха, в том числе на 18 точках подледной рыбной ловли, сообщил РИА Новости главный государственный инспектор по маломерным судам столичного главка МЧС Владимир Волков.
"В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и в местах массового отдыха в Москве определены 125 мест зимнего отдыха, в которых организованы 20 мест для купания как вида отдыха, 18 точек рыбной ловли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также определены 24 места для катания на санках, 14 на коньках и 62 – на лыжах.
"К зимним водным объектам, представляющим потенциальную опасность для населения, относятся места массового выхода людей на лед и выезда техники, подледной рыбной ловли", - отметил Волков.
Глава столичной ГИМС добавил, что в период новогодних и рождественских праздников сотрудники главного управления проводят активную профилактическую работу, "одним из приоритетных направлений которой является обеспечение безопасности людей на водных объектах".