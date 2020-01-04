Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T09:46+0300
https://ria.ru/20200104/1563104974.html
В Москве спасатели обеспечат безопасность 125 мест отдыха на воде
https://cdn25.img.ria.ru/images/156111/19/1561111952_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9eac170dccbdb99b8d9376482f91e4ab.jpg
РИА Новости

В Москве спасатели обеспечат безопасность 125 мест отдыха на воде

09:46 04.01.2020
441
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПатриаршие прудах
Патриаршие прудах
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Патриаршие прудах. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Московские спасатели в период новогодних и рождественских праздников будут обеспечивать безопасность людей более чем в 120 местах массового отдыха, в том числе на 18 точках подледной рыбной ловли, сообщил РИА Новости главный государственный инспектор по маломерным судам столичного главка МЧС Владимир Волков.
"В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и в местах массового отдыха в Москве определены 125 мест зимнего отдыха, в которых организованы 20 мест для купания как вида отдыха, 18 точек рыбной ловли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также определены 24 места для катания на санках, 14 на коньках и 62 – на лыжах.
"К зимним водным объектам, представляющим потенциальную опасность для населения, относятся места массового выхода людей на лед и выезда техники, подледной рыбной ловли", - отметил Волков.
Глава столичной ГИМС добавил, что в период новогодних и рождественских праздников сотрудники главного управления проводят активную профилактическую работу, "одним из приоритетных направлений которой является обеспечение безопасности людей на водных объектах".
Московская кольцевая автомобильная дорога в южной части Москвы
1 января, 21:43
Более 650 тысяч автомобилей выехали на улицы Москвы в новогоднюю ночь
100000
Обсудить 0
МЧС РФМоскваОбщество
Рекомендуем
Девушки едят мороженое
Когда зимы были снежными: Москва в фотографиях
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Семейные отношения
Названы российские города, в которых чаще всего ругаются матом
Снимок с фотоловушки в национальном парке Земля леопарда в Приморье
В Приморье нашли самое популярное дерево у тигров и леопардов
Гигантский цветок Раффлезии диаметером 111 см, найденный в природном заповеднике в Агаме, Западная Суматра. 2 января 2020
В Индонезии нашли самый большой цветок в мире
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин ответил на критику "Голубых огоньков"
Кадр из фильма Холоп
Фильм "Холоп" собрал в российском прокате более миллиарда рублей
Финансовый центр Гонконга
Пекин сменил главу канцелярии центрального правительства в Гонконге
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Виды Саратова
В Саратове в 2020 году откроют Китайский центр
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Наводнение после сильного дождя в Бекаси, недалеко от Джакарты, Индонезия, 1 января 2020
В Индонезии число жертв наводнения возросло до 53 человек
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Газодобывающее предприятие на Украине
Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния