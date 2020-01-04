Fitch: EastMed сделает газовый рынок юга ЕС конкурентнее

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Реализация строительства газопровода Реализация строительства газопровода EastMed сделает газовый рынок юга Европы еще более конкурентным, проект станет соперником в том числе и газу " Газпрома ", который пойдет в регион по " Турецкому потоку ", прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Газовый рынок юга Европы становится все более конкурентным - израильский газ, который в будущем будет поставляться по трубопроводу EastMed, будет конкурировать с российским газом (в том числе идущим по "Турецкому потоку"), а также азербайджанским (проект TAP-TANAP), алжирским и СПГ", - сказал Маринченко.

"EastMed, как и недавно запущенный TAP-TANAP, пусть и в небольшой степени, но снижает зависимость ЕС от российского газа, а для потребителей потенциально означает максимально приближенные к рыночным цены", - добавил он.

Конкретно для "Газпрома", считает Маринченко, это означает, что за долю на рынке нужно будет продолжать бороться, а значит - проявлять гибкость в отношении цены, механизма ценообразования и прочих условий. "Конструктивная позиция Москвы по поводу продления транзита через Украину также является важным моментом в этой конкурентной борьбе, поскольку повышает доверие к "Газпрому" как надежному поставщику", - отмечает эксперт.

Межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed было подписано 2 января в Афинах Грецией, Израилем и Кипром. Процедура заключения соглашения будет завершена его подписанием Италией, дата пока не определена. EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в его строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Газопровод пройдет через израильское месторождение Левиафан и кипрское "Афродита".