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Fitch: EastMed сделает газовый рынок юга ЕС конкурентнее
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РИА Новости

Fitch: EastMed сделает газовый рынок юга ЕС конкурентнее

07:30 04.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Газораспределительная станция. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Реализация строительства газопровода EastMed сделает газовый рынок юга Европы еще более конкурентным, проект станет соперником в том числе и газу "Газпрома", который пойдет в регион по "Турецкому потоку", прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
"Газовый рынок юга Европы становится все более конкурентным - израильский газ, который в будущем будет поставляться по трубопроводу EastMed, будет конкурировать с российским газом (в том числе идущим по "Турецкому потоку"), а также азербайджанским (проект TAP-TANAP), алжирским и СПГ", - сказал Маринченко.
"EastMed, как и недавно запущенный TAP-TANAP, пусть и в небольшой степени, но снижает зависимость ЕС от российского газа, а для потребителей потенциально означает максимально приближенные к рыночным цены", - добавил он.
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Конкретно для "Газпрома", считает Маринченко, это означает, что за долю на рынке нужно будет продолжать бороться, а значит - проявлять гибкость в отношении цены, механизма ценообразования и прочих условий. "Конструктивная позиция Москвы по поводу продления транзита через Украину также является важным моментом в этой конкурентной борьбе, поскольку повышает доверие к "Газпрому" как надежному поставщику", - отмечает эксперт.
Межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed было подписано 2 января в Афинах Грецией, Израилем и Кипром. Процедура заключения соглашения будет завершена его подписанием Италией, дата пока не определена. EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в его строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Газопровод пройдет через израильское месторождение Левиафан и кипрское "Афродита".
Проект пользуется поддержкой Европейского союза, на детальные исследования ЕС выделил 34,5 миллиона евро. По оценке проектировщиков, газопровод может заработать в 2024-2025 годах.
Участники подписания межгосударственного соглашения о строительстве газопровода EastMed в Афинах
2 января, 15:33
Греция намерена покупать 20% газа трубопровода EastMed
200002
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EastMedТурецкий потокГазпромЕвросоюзЕвропаРоссияЭкономика
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