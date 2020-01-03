Ле Дриан и Помпео обсудили по телефону ситуацию в Ираке

ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и его американский коллега госсекретарь Майк Помпео провели телефонные переговоры "о последних событиях в Ираке, включая действия, предпринятые минувшей ночью", сообщает французское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД "в ближайшие часы обсудят со всеми региональными и международными партнерами эту тему".

"Министр подчеркнул обеспокоенность Франции в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке в последние месяцы, которая резко обострилась в Ираке в последние недели", - отмечают в МИД.

В заявлении подчеркивается, что "для Франции и всех ее партнеров речь идет о том, чтобы посвятить все усилия тому, чтобы впредь избегать дальнейшего обострения напряженности и обеспечивать содействие деэскалации для сохранения стабильности Ирака и региона в целом".

"В текущих условиях Франция призывает всех к сдержанности, а Иран - избегать всех действий, которые могут усугубить региональную нестабильность или привести к серьезному кризису распространения ядерного оружия", - говорится в документе.

"Приоритет должен отдаваться продолжению действий Международной коалиции против ИГ* ("Исламское государство"*), которая действует в Ираке по просьбе властей страны и поддерживает иракские силы безопасности. Устойчивость коалиции имеет важнейшее значение для сохранения достижений пятилетней борьбы с ИГ* и обеспечения прочной победы над терроризмом во всем регионе", - заключили в МИД Франции.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.