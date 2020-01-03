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В ГБР Украины хотят создать управление по делам "евромайдана"
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РИА Новости

В ГБР Украины хотят создать управление по делам "евромайдана"

16:12 03.01.2020
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© пресс-служба Государственного бюро расследований УкраиныСотрудники Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
© пресс-служба Государственного бюро расследований Украины
КИЕВ, 3 янв – РИА Новости. Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Украины Ирина Венедиктова заявила, что намерена предложить президенту Владимиру Зеленскому создать отдельное управление по делам "евромайдана".
"В ближайшее время на рассмотрение президента Украины будет представлена новая структура бюро, в которой предусмотрено создание отдельного управления по делам "майдана" и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства", - сказала Венедиктова в видеообращении, опубликованном на Youtube канале Госбюро.
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Она на отметила, что в Госбюро создано и уже работает отдельное следственное подразделение, которое занимается расследованием дел "евромайдана", в штат которого входят 25 следователей.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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Государственное бюро расследований УкраиныИрина ВенедиктоваВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
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