В ГБР Украины хотят создать управление по делам "евромайдана"

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости. Временно исполняющая обязанности директора Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Украины Ирина Венедиктова заявила, что намерена предложить президенту Владимиру Зеленскому создать отдельное управление по делам "евромайдана".

"В ближайшее время на рассмотрение президента Украины будет представлена новая структура бюро, в которой предусмотрено создание отдельного управления по делам "майдана" и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства", - сказала Венедиктова в видеообращении, опубликованном на Youtube канале Госбюро.

Она на отметила, что в Госбюро создано и уже работает отдельное следственное подразделение, которое занимается расследованием дел "евромайдана", в штат которого входят 25 следователей.