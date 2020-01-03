Эксперт: смерть Сулеймани изменит характер противостояния США и Ирана

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани изменит характер противостояния США и Ирана, которое ранее проходило "без крови", заявил РИА Новости преподаватель Ланкастерского университета, эксперт по Ближнему Востоку Алам Салех.

"Это убийство, определенно, изменит плоскость противостояния между Ираном и США. До сих пор обе страны делали все возможное, чтобы не убить кого-либо с другой стороны. Все операции и напряженные моменты были бескровны. Конкретно это (убийство), определенно, изменит весь характер противостояния (Тегерана и Вашингтона)", - сказал он.

Эксперт предположил, что за убийством Сулеймани "последует ультиматум американским военным, чтобы они покинули определенные части Ирака и Сирии или, в противном случае, Иран точно нанесет ответный удар".

"Не думаю, что будет какая-либо настоящая война между двумя сторонами. Но Ирану нужно будет как-то удовлетворить свой гнев и нанести ответный удар американским военным", - подчеркнул он.

По словам Салеха, Иран готов "напрямую вмешаться" в ситуацию, потому что дело касается не нанесения ущерба США, а "престижа, достоинства и выполнения обещаний". По мнению эксперта, Тегеран должен будет выполнить свою угрозу, "иначе это будет выглядеть как слабость, а Иран на данном этапе не может позволить себе ни в коем случае выглядеть слабым".

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