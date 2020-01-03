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Эксперт: смерть Сулеймани изменит характер противостояния США и Ирана
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РИА Новости

Эксперт: смерть Сулеймани изменит характер противостояния США и Ирана

16:05 03.01.2020
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeДемонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани изменит характер противостояния США и Ирана, которое ранее проходило "без крови", заявил РИА Новости преподаватель Ланкастерского университета, эксперт по Ближнему Востоку Алам Салех.
"Это убийство, определенно, изменит плоскость противостояния между Ираном и США. До сих пор обе страны делали все возможное, чтобы не убить кого-либо с другой стороны. Все операции и напряженные моменты были бескровны. Конкретно это (убийство), определенно, изменит весь характер противостояния (Тегерана и Вашингтона)", - сказал он.
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Эксперт предположил, что за убийством Сулеймани "последует ультиматум американским военным, чтобы они покинули определенные части Ирака и Сирии или, в противном случае, Иран точно нанесет ответный удар".
"Не думаю, что будет какая-либо настоящая война между двумя сторонами. Но Ирану нужно будет как-то удовлетворить свой гнев и нанести ответный удар американским военным", - подчеркнул он.
По словам Салеха, Иран готов "напрямую вмешаться" в ситуацию, потому что дело касается не нанесения ущерба США, а "престижа, достоинства и выполнения обещаний". По мнению эксперта, Тегеран должен будет выполнить свою угрозу, "иначе это будет выглядеть как слабость, а Иран на данном этапе не может позволить себе ни в коем случае выглядеть слабым".
Ранее сообщалось, что в результате удара США близ Багдада был убит иранский генерал Сулеймани. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
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