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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-03T14:37+0300
https://ria.ru/20200103/1563092618.html
Более 400 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/152329/76/1523297641_0:131:1800:1144_1036x0_80_0_0_02b65bf0a1d9901d401267da185de798.jpg
РИА Новости

Более 400 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки

14:37 03.01.2020
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© Фото : SANAМирные жители возвращаются в свои дома в Сирии
Мирные жители возвращаются в свои дома в Сирии
© Фото : SANA
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Почти 170 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 230 человек прибыли из Иордании, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратился 401 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 167 человек (женщин - 50, детей - 85), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 234 человека (женщин - 70, детей - 119)", - говорится в сообщении.
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Также инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрин (провинция Дераа). Специалисты разминировали два гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 36 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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