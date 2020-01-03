Более 400 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Почти 170 человек вернулись из Почти 170 человек вернулись из Ливана Сирию за сутки, еще более 230 человек прибыли из Иордании , сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратился 401 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 167 человек (женщин - 50, детей - 85), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 234 человека (женщин - 70, детей - 119)", - говорится в сообщении.

В места постоянного проживания в течение суток вернулись пять беженцев.

Также инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрин (провинция Дераа). Специалисты разминировали два гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 36 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.