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Решения Трампа провоцируют глобальные риски, заявил Туск
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РИА Новости

Решения Трампа провоцируют глобальные риски, заявил Туск

14:33 03.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 3 янв – РИА Новости. Решения президента США Дональда Трампа провоцируют глобальные риски, его намерения не ясны, заявил экс-премьер Польши, бывший глава Евросовета, председатель Европейской народной партии Дональд Туск.
Ранее сообщалось, что в результате удара США близ Багдада был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
"Европа и США должны поддерживать трансатлантическое единство любой ценой перед лицом надвигающегося политического землетрясения - независимо от того, что решения президента Трампа провоцируют глобальные риски, и его намерения не ясны", - написал Туск в пятницу в Twitter.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 07:58
Эксперт: Трамп фактически объявил войну Ирану убийством Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампДональд ТускИракСШАВ мире
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