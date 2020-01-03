Решения Трампа провоцируют глобальные риски, заявил Туск

ВАРШАВА, 3 янв – РИА Новости. Решения президента США Дональда Трампа провоцируют глобальные риски, его намерения не ясны, заявил экс-премьер Польши, бывший глава Евросовета, председатель Европейской народной партии Дональд Туск.
Ранее сообщалось, что в результате удара США близ Багдада был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
"Европа и США должны поддерживать трансатлантическое единство любой ценой перед лицом надвигающегося политического землетрясения - независимо от того, что решения президента Трампа провоцируют глобальные риски, и его намерения не ясны", - написал Туск в пятницу в Twitter.