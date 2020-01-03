Программа "Москва. Время первых" началась на Тверской

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Новая программа "Москва. Время первых" пройдет на Тверской улице в центре столицы с 3 по 5 января, сообщает оргкомитет городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"Эта программа добавит в "космическое" празднование Нового года мотивы классики: номера из классических балетов, бессмертные джазовые композиции и эстрадные хиты прошлого века", - говорится в сообщении оргкомитета.
На 3 января запланирован "Новогодний баттл" между советскими песнями и западными хитами: "Пять минут" против Happy New Year, "Три белых коня" против We Wish You a Merry Christmas, "Расскажи, Снегурочка" против Jingle Bell Rock, композиции из мюзикла "Мамма миа" симфонического оркестра под управлением Владимира Яцкевича, выступления групп "Земляне" и "Новые самоцветы".
На следующий день, 4 января, можно будет услышать команды Coffeetime Band, Dagamb и "Ки? Туа!", а также посмотреть спектакль о воздухоплавателях и покорителях космоса "Полетаем" и фрагменты известных классических балетов в специальном проекте "Принцессы приглашают на бал" Андриса Лиепы.
В завершающий день программы еще раз покажут "Полетаем" и "Принцессы приглашают на бал", а также пройдут выступления Петра Налича, музыканта Ternovoy и фолк-группы Folkbeat.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк"Космический" аттракцион, установленный на Тверской улице в Москве к празднованию Нового года
"Космический" аттракцион, установленный на Тверской улице в Москве к празднованию Нового года
Помимо музыки гости могут рассчитывать на яркие уличные представления, "космические" угощения, мастер-классы по робототехнике, хайлайн-шоу с участием Деда Мороза и интеллектуальные игры.
Праздничные гуляния в центре Москвы продлятся шесть дней — с 31 декабря по 5 января. Две программы "Москва. Мечты о космосе" (с 31 декабря по 2 января) и "Москва. Время первых" (с 3 по 5 января) объединены тематически. Выбор связан с тем, что в 2020 году будут отмечаться юбилеи многих важных событий. Так, 60 лет назад, в 1960 году, удачно стартовал и вернулся на Землю космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту; 55 лет назад, в 1965 году, Алексей Леонов совершил первый выход в открытый космос; 50 лет назад, в 1970 году, советский аппарат "Луноход" высадился на Луну.
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