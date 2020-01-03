Программа "Москва. Время первых" началась на Тверской

На следующий день, 4 января, можно будет услышать команды Coffeetime Band, Dagamb и "Ки? Туа!", а также посмотреть спектакль о воздухоплавателях и покорителях космоса "Полетаем" и фрагменты известных классических балетов в специальном проекте "Принцессы приглашают на бал" Андриса Лиепы.

Праздничные гуляния в центре Москвы продлятся шесть дней — с 31 декабря по 5 января. Две программы "Москва. Мечты о космосе" (с 31 декабря по 2 января) и "Москва. Время первых" (с 3 по 5 января) объединены тематически. Выбор связан с тем, что в 2020 году будут отмечаться юбилеи многих важных событий. Так, 60 лет назад, в 1960 году, удачно стартовал и вернулся на Землю космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту; 55 лет назад, в 1965 году, Алексей Леонов совершил первый выход в открытый космос; 50 лет назад, в 1970 году, советский аппарат "Луноход" высадился на Луну.