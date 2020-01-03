Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-03T15:28+0300
https://ria.ru/20200103/1563092458.html
Программа "Москва. Время первых" началась на Тверской
https://cdn24.img.ria.ru/images/156305/13/1563051363_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6d3ff223b1e7099fc3eed431a7b7155f.jpg
РИА Новости

Программа "Москва. Время первых" началась на Тверской

15:28 03.01.2020
2944
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнсталляция "Ракета с Белкой и Стрелкой", установленная на Тверской улице в Москве к празднованию Нового года
Инсталляция Ракета с Белкой и Стрелкой, установленная на Тверской улице в Москве к празднованию Нового года
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Новая программа "Москва. Время первых" пройдет на Тверской улице в центре столицы с 3 по 5 января, сообщает оргкомитет городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"Эта программа добавит в "космическое" празднование Нового года мотивы классики: номера из классических балетов, бессмертные джазовые композиции и эстрадные хиты прошлого века", - говорится в сообщении оргкомитета.
На 3 января запланирован "Новогодний баттл" между советскими песнями и западными хитами: "Пять минут" против Happy New Year, "Три белых коня" против We Wish You a Merry Christmas, "Расскажи, Снегурочка" против Jingle Bell Rock, композиции из мюзикла "Мамма миа" симфонического оркестра под управлением Владимира Яцкевича, выступления групп "Земляне" и "Новые самоцветы".
На следующий день, 4 января, можно будет услышать команды Coffeetime Band, Dagamb и "Ки? Туа!", а также посмотреть спектакль о воздухоплавателях и покорителях космоса "Полетаем" и фрагменты известных классических балетов в специальном проекте "Принцессы приглашают на бал" Андриса Лиепы.
В завершающий день программы еще раз покажут "Полетаем" и "Принцессы приглашают на бал", а также пройдут выступления Петра Налича, музыканта Ternovoy и фолк-группы Folkbeat.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк"Космический" аттракцион, установленный на Тверской улице в Москве к празднованию Нового года
Космический аттракцион, установленный на Тверской улице в Москве к празднованию Нового года
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Космический" аттракцион, установленный на Тверской улице в Москве к празднованию Нового года
Помимо музыки гости могут рассчитывать на яркие уличные представления, "космические" угощения, мастер-классы по робототехнике, хайлайн-шоу с участием Деда Мороза и интеллектуальные игры.
Праздничные гуляния в центре Москвы продлятся шесть дней — с 31 декабря по 5 января. Две программы "Москва. Мечты о космосе" (с 31 декабря по 2 января) и "Москва. Время первых" (с 3 по 5 января) объединены тематически. Выбор связан с тем, что в 2020 году будут отмечаться юбилеи многих важных событий. Так, 60 лет назад, в 1960 году, удачно стартовал и вернулся на Землю космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту; 55 лет назад, в 1965 году, Алексей Леонов совершил первый выход в открытый космос; 50 лет назад, в 1970 году, советский аппарат "Луноход" высадился на Луну.
Женщина фотографирует ледяную копию Большого театра на фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в парке Победы
31 декабря 2019, 08:00Новый год—2020
Новый год в Москве: куда сходить на праздники
4010010
КультураНовости культурыГруппа "Земляне"Алексей ЛеоновДед Мороз
Рекомендуем
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Межгосударственные отношения США и Ирана
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани
Биография иранского генерала Касема Сулеймани
Задержание
В Пензенской области задержали предполагаемого лидера группы сутенеров
Военно-транспортный самолет Ан-12
Аварии и катастрофы Ан-12 в мире в 2010-2020 годах
Владимир Путин и балетмейстер Юрий Григорович
Путин поздравил с днем рождения балетмейстера Юрия Григоровича
Айзек Азимов
Биография Айзека Азимова
Президент Польши Анджей Дуда
СМИ: президент Польши не поедет на форум в Израиле из-за Путина
Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
Блумберг не верит, что Трамп просчитал последствия убийства Сулеймани
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
Фрагмент автомобиля, в котором погиб иранский генерал Касем Сулеймани при обстреле американскими ракетами международного аэропорта Багдада
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Совбез Ирана назвал убийство Сулеймани крупнейшей ошибкой США
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство Сулеймани
Человек проверяет вес
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
Президент США Дональд Трамп
Трамп: Сулеймани причастен к убийствам и ранениям "тысяч американцев"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7
03:25Львовский журналист назвал Киев "второсортной Москвой"
03:22Шиитское ополчение рассказало о погибших при авиаударе в Багдаде
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
01:42Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
Лента новостейМолния