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В Якутске у мусорных контейнеров обнаружили тело женщины
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РИА Новости

В Якутске у мусорных контейнеров обнаружили тело женщины

14:20 03.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 3 янв – РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Якутске тела женщины в первый день нового года, подозреваемый задержан, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
"Следственным отделом по городу Якутску СУСК России по республике… возбуждено уголовное дело… по факту обнаружения тела 40-летней женщины в помещении для мусорных контейнеров в районе улицы Федора Попова города Якутска… установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение имущественного преступления и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 24–летний житель города Якутска", - отметила Дворецкая.
Как сообщили в управлении следкома, тело женщины днем 1 января 2020 года обнаружил случайный прохожий, выносивший мусор. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работает следователь.
"По предварительным данным, конфликт между подозреваемым и потерпевшей произошел в подъезде жилого дома, где он нанес ей несколько ударов по различным частям тела. В последующем они вышли на улицу, и подозреваемый, несмотря на обессиленное состояние женщины, оставил ее возле помещения для мусорных контейнеров, а сам скрылся с места. Проведенное 3 января 2020 года судебно-медицинское исследование показало, что смерть женщины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
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