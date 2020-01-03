В Якутске у мусорных контейнеров обнаружили тело женщины

"Следственным отделом по городу Якутску СУСК России по республике… возбуждено уголовное дело… по факту обнаружения тела 40-летней женщины в помещении для мусорных контейнеров в районе улицы Федора Попова города Якутска… установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение имущественного преступления и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 24–летний житель города Якутска", - отметила Дворецкая.

Как сообщили в управлении следкома, тело женщины днем 1 января 2020 года обнаружил случайный прохожий, выносивший мусор. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работает следователь.

"По предварительным данным, конфликт между подозреваемым и потерпевшей произошел в подъезде жилого дома, где он нанес ей несколько ударов по различным частям тела. В последующем они вышли на улицу, и подозреваемый, несмотря на обессиленное состояние женщины, оставил ее возле помещения для мусорных контейнеров, а сам скрылся с места. Проведенное 3 января 2020 года судебно-медицинское исследование показало, что смерть женщины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении.