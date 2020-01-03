Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T14:04+0300
https://ria.ru/20200103/1563091693.html
Японский телеканал восстановил картину бегства экс-главы Nissan Гона
https://cdn24.img.ria.ru/images/156304/44/1563044403_0:201:2200:1439_1036x0_80_0_0_b3503f84e587100dfaecfc3a1e507f9f.jpg
РИА Новости

Японский телеканал восстановил картину бегства экс-главы Nissan Гона

14:04 03.01.2020
1666
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Карлос Гон. Архивное фото
ТОКИО, 3 янв – РИА Новости. Японское общественное телевидение NHK восстановило картину бегства экс-главы Nissan Карлоса Гона из Японии в последних числах декабря.
В полдень 29 декабря камеры наружного наблюдения около дома, где жил Гон в Токио, зафиксировали, как он один выходит из дома. Телеканалу стало известно, что около 23 часов (17.00 мск) частный самолет, на котором он, предположительно, находился, покинул аэропорт Кансай. Этот самолет прилетел в Японию утром 29 декабря из Дубая. Затем ночью того же дня он прошел таможенный и паспортный контроль в терминале для частных самолетов. Ничего необычного обнаружено не было.
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
2 января, 10:46
СМИ: экс-глава Nissan Гон носил с собой еще один французский паспорт
Очевидцы рассказали телеканалу, что на борту находились несколько чемоданов и крупногабаритных кейсов высотой около одного метра. Карлос Гон в самолете замечен не был. Согласно данным портала Flightradar24, через 12 часов, в 5 часов утра по местному времени самолет приземлился в Стамбуле.
Ранее сообщалось, что помимо трех паспортов Гона – ливанского, французского и бразильского, которые находились у адвокатов, по разрешению суда в мае прошлого года ему изготовили еще один французский паспорт. Он находился в портативном сейфе, а ключ хранился у адвокатов. Скорее всего, именно по этому паспорту экс-главе автоконцерна удалось въехать в Ливан. Однако это не объясняет того, каким образом Гону удалось обойти японскую иммиграционную службу – система должна была автоматически запретить выезд по имени владельца. Токийская прокуратура считает, что выезд из Японии был совершен нелегально. Японское правительство уже сделало запрос в Интерпол. Существует версия, что при побеге Гону помогали сотрудники двух частных охранных компаний – американской и ливанской.
Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны. Однако 30 декабря стало известно, что он прибыл в Ливан. Затем сам Гон подтвердил, что находится в Ливане. Ливанская сторона утверждает, что Гон въехал в страну легально, и поводов для его преследования нет. Полиция Японии ищет тех, кто помогал Гону, а также в четверг начала обыск в его доме.
Новости о бывшем главе концерна Nissan Карлосе Гоне на телеэкране в Токио, Япония
31 декабря 2019, 06:46
Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"
2180002
Обсудить 0
Карлос ГонЯпонияЛиванВ мире
Рекомендуем
Президент Польши Анджей Дуда
СМИ: президент Польши не поедет на форум в Израиле из-за Путина
Карлос Гон
MNG Jet после побега экс-главы Nissan на ее самолете обратилась в суд
Вид Анкары
Анкара осудила подписание соглашения о газопроводе EastMed
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
МИД об убийстве Сулеймани: военные действовали по указке политиков
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
МИД об убийстве Сулеймани: мир столкнулся с новой реальностью
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Болтон поздравил всех причастных к ликвидации Сулеймани в Ираке
Карлос Гон на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным
Бейрут заверил Токио, что не имеет отношения к выезду Гона из Японии
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Иран пообещал ответить США на убийство Сулеймани в ближайшее время
Иракский парламент
В парламенте Ирака призвали принять закон о выводе иностранных войск
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала ситуацию после убийства Сулеймани
Фрагмент автомобиля, в котором погиб иранский генерал Касем Сулеймани при обстреле американскими ракетами международного аэропорта Багдада
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Рейхстаг
В Германии рассказали о переговорах с Ираном после убийства Сулеймани
Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
Блумберг не верит, что Трамп просчитал последствия убийства Сулеймани
Женщина заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Человек проверяет вес
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7
03:25Львовский журналист назвал Киев "второсортной Москвой"
03:22Шиитское ополчение рассказало о погибших при авиаударе в Багдаде
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
01:42Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
Лента новостейМолния