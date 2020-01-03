Японский телеканал восстановил картину бегства экс-главы Nissan Гона

ТОКИО, 3 янв – РИА Новости. Японское общественное телевидение Японское общественное телевидение NHK восстановило картину бегства экс-главы Nissan Карлоса Гона из Японии в последних числах декабря.

В полдень 29 декабря камеры наружного наблюдения около дома, где жил Гон в Токио, зафиксировали, как он один выходит из дома. Телеканалу стало известно, что около 23 часов (17.00 мск) частный самолет, на котором он, предположительно, находился, покинул аэропорт Кансай. Этот самолет прилетел в Японию утром 29 декабря из Дубая. Затем ночью того же дня он прошел таможенный и паспортный контроль в терминале для частных самолетов. Ничего необычного обнаружено не было.

Очевидцы рассказали телеканалу, что на борту находились несколько чемоданов и крупногабаритных кейсов высотой около одного метра. Карлос Гон в самолете замечен не был. Согласно данным портала Flightradar24, через 12 часов, в 5 часов утра по местному времени самолет приземлился в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что помимо трех паспортов Гона – ливанского, французского и бразильского, которые находились у адвокатов, по разрешению суда в мае прошлого года ему изготовили еще один французский паспорт. Он находился в портативном сейфе, а ключ хранился у адвокатов. Скорее всего, именно по этому паспорту экс-главе автоконцерна удалось въехать в Ливан. Однако это не объясняет того, каким образом Гону удалось обойти японскую иммиграционную службу – система должна была автоматически запретить выезд по имени владельца. Токийская прокуратура считает, что выезд из Японии был совершен нелегально. Японское правительство уже сделало запрос в Интерпол. Существует версия, что при побеге Гону помогали сотрудники двух частных охранных компаний – американской и ливанской.

Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).