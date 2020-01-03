МИД Франции призвал своих граждан отложить поездки в Ирак

"Ситуация с растущей напряженностью в регионе и последние развития событий требуют проявлять максимальную осторожность в поездках в Ирак или по Ираку. Французским гражданам, находящимся в стране, рекомендуется самым строгим образом ограничить запланированные перемещения, оставаться в стороне от любого скопления народа и от административных зданий - как военных, так и гражданских, а также проявлять бдительность, внимательность и благоразумие. Следите за развитием ситуации", — написано в сообщении.