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МИД Франции призвал своих граждан отложить поездки в Ирак
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РИА Новости

МИД Франции призвал своих граждан отложить поездки в Ирак

14:10 03.01.2020 (обновлено: 14:47 03.01.2020)
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© AFP 2019 / Tauseef MustafaПротестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
© AFP 2019 / Tauseef Mustafa
ПАРИЖ, 3 янв — РИА Новости. МИД Франции призывает французов отложить запланированные поездки в Ирак, а находящихся там граждан - ограничить перемещения и проявлять внимательность, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства в разделе советов для путешествующих.

"Ситуация с растущей напряженностью в регионе и последние развития событий требуют проявлять максимальную осторожность в поездках в Ирак или по Ираку. Французским гражданам, находящимся в стране, рекомендуется самым строгим образом ограничить запланированные перемещения, оставаться в стороне от любого скопления народа и от административных зданий - как военных, так и гражданских, а также проявлять бдительность, внимательность и благоразумие. Следите за развитием ситуации", — написано в сообщении.

Также МИД настоятельно рекомендует тем, кто только готовится к поездке в страну, "отложить все запланированные поездки до нового распоряжения".
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