Среди выезжающих в Европу через Белоруссию большинство россияне

"Основу пассажиропотока (на выезд из Белоруссии – ред.) оставляют граждане РФ. На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие из них решили отправиться в страны Европы через Беларусь. Всего с начала 2020 года пограничники оформили на выезд из Беларуси и въезд в нашу страну более 140 тысяч граждан, 70% из них по данным на 3 января составили граждане РФ. В частности, только за 2 января на выезд из Белоруссии оформлено в общей сложности 43,5 тысячи граждан, в том числе более 30 тысяч из них - россияне", - сказал Бычковский.