Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-04T00:57+0300
https://ria.ru/20200103/1563091310.html
Среди выезжающих в Европу через Белоруссию большинство россияне
https://cdn22.img.ria.ru/images/137598/41/1375984160_0:264:3078:1995_1036x0_80_0_0_c8ef6028b489f5dd94b0b852207db0ec.jpg
РИА Новости

Среди выезжающих в Европу через Белоруссию большинство россияне

15:10 03.01.2020 (обновлено: 00:57 04.01.2020)
6732
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник пограничной службы
Сотрудник пограничной службы
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Граждане России составляют большинство выезжающих в страны Евросоюза через территорию Белоруссии на январские праздники, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.
"Основу пассажиропотока (на выезд из Белоруссии – ред.) оставляют граждане РФ. На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие из них решили отправиться в страны Европы через Беларусь. Всего с начала 2020 года пограничники оформили на выезд из Беларуси и въезд в нашу страну более 140 тысяч граждан, 70% из них по данным на 3 января составили граждане РФ. В частности, только за 2 января на выезд из Белоруссии оформлено в общей сложности 43,5 тысячи граждан, в том числе более 30 тысяч из них - россияне", - сказал Бычковский.
Как сообщается на сайте погранкомитета, в преддверии новогодних праздничных дней на границе Белоруссии были зафиксированы ожидаемые колебания пассажиропотока. Так, после снижения числа пересекающих границу 31 декабря - 1 января поток граждан, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, в связи с чем в пунктах пропуска образовались очереди.
"К завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой, и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным госпогранкомитета, к полудню 3 января перед пунктами пропуска на литовском направлении своей очереди ожидали около 260 легковых автомобилей, на польском – до 390. На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдалось.
Девушки в новогодних костюмах позируют на пляже в Ницце
3 декабря 2019, 08:00Новый год—2020
Пять стран, где можно дешево и необычно встретить Новый год
1467004
ТуризмтуристыНовости - ТуризмЕвросоюзПольшаЛатвияБелоруссия
Рекомендуем
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
В Госдуме считают, что американские спецслужбы "подставили" Трампа
Глава Евросовета Шарль Мишель
Глава Евросовета призвал "любой ценой" избегать эскалации в Ираке
Рейхстаг
В Германии рассказали о переговорах с Ираном после убийства Сулеймани
Автомобили на Садовом кольце в Москве
Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
В Минобороны России прокомментировали убийство генерала Сулеймани
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Иран не будет напрямую отвечать на убийство Сулеймани, считает эксперт
Самолет Superjet авиакомпании ИрАэро
Производитель Superjet подал иск к "ИрАэро" почти на миллиард рублей
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Берлин связывает убийство Сулеймани с провокациями со стороны Ирана
Президент Польши Анджей Дуда
СМИ: президент Польши не поедет на форум в Израиле из-за Путина
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
Минск приостановил экспорт нефтепродуктов
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах
Человек проверяет вес
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
Женщина заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
В Израиле созвали экстренное совещание после убийства Сулеймани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7
03:25Львовский журналист назвал Киев "второсортной Москвой"
03:22Шиитское ополчение рассказало о погибших при авиаударе в Багдаде
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
01:42Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
Лента новостейМолния