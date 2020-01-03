Среди выезжающих в Европу через Белоруссию большинство россияне

МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Граждане России составляют большинство выезжающих в страны Евросоюза через территорию Белоруссии на январские праздники, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.
"Основу пассажиропотока (на выезд из Белоруссии – ред.) оставляют граждане РФ. На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие из них решили отправиться в страны Европы через Беларусь. Всего с начала 2020 года пограничники оформили на выезд из Беларуси и въезд в нашу страну более 140 тысяч граждан, 70% из них по данным на 3 января составили граждане РФ. В частности, только за 2 января на выезд из Белоруссии оформлено в общей сложности 43,5 тысячи граждан, в том числе более 30 тысяч из них - россияне", - сказал Бычковский.
Как сообщается на сайте погранкомитета, в преддверии новогодних праздничных дней на границе Белоруссии были зафиксированы ожидаемые колебания пассажиропотока. Так, после снижения числа пересекающих границу 31 декабря - 1 января поток граждан, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, в связи с чем в пунктах пропуска образовались очереди.
"К завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой, и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным госпогранкомитета, к полудню 3 января перед пунктами пропуска на литовском направлении своей очереди ожидали около 260 легковых автомобилей, на польском – до 390. На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдалось.
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