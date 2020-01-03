СК начал проверку после пожара в Подмосковье с четырьмя погибшими

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку после того, как двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольске Московской области, сообщает областной ГСУ СК России.
По данным следствия, 3 января в городском округе Подольске в СНТ "Борисовка" в дачном доме разгорелся пожар. В ходе тушения обнаружены тела 4 человек : двух детей - 8 месяцев и 3 лет, а также мужчины и женщины. Также с места тушения госпитализирована в больницу пожилая женщина.
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"Следователем следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту смерти двух детей и двух взрослых в пожаре", - говорится в сообщении.