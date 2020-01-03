СК начал проверку после пожара в Подмосковье с четырьмя погибшими

По данным следствия, 3 января в городском округе Подольске в СНТ "Борисовка" в дачном доме разгорелся пожар. В ходе тушения обнаружены тела 4 человек : двух детей - 8 месяцев и 3 лет, а также мужчины и женщины. Также с места тушения госпитализирована в больницу пожилая женщина.