Поляки назвали Качиньского худшим и лучшим политиком 2019 года

ВАРШАВА, 3 янв – РИА Новости. Председатель правящей партии Польши Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский стал одновременно худшим и лучшим политиком страны в 2019 году, следует из результатов социсследования, проведенного лабораторией Pollster.

По условиям соцопроса респондентов просили назвать лучшего политика 2019 года. Пятнадцать процентов из них указали Качиньского. Столько же опрошенных считают лучшим политиком президента Анджея Дуду. Экс-премьер Польши, бывший глава Евросовета, председатель Европейской народной партии Дональд Туск уступил Качиньскому и Дуде 1%. За ним с 13% поддержки следует премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Отвечая на вопрос о том, кто является, по их мнению, худшим политиком 2019 года 39% опрошенных указали на Качиньского. За ним следует глава крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа" Гжегож Схетына – 22%. Далее в списке худших политиков идут экс-премьер Туск с 7% и президент Дуда с 5%.

Эксперт по вопросам имиджа доктор Мирослав Оскось отмечает, что результат Качиньского показывает значительное разделение общества. "Председатель PiS является политиком, который вызывает наибольшие эмоции. Несмотря на то, что он сам называет себя рядовым депутатом, сторонники PiS всегда будут указывать его как лучшего политика, а оппоненты - как худшего. Это показывает уровень разделения в обществе", – сказал он.

Также Оскось обратил внимание, что Дуда имеет такой же уровень положительной оценки, как и Качиньский. "Это очень слабый результат" для действующего президента, отметил специалист.