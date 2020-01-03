Рынку сувениров Египта не хватает местных товаров

КАИР, 3 янв - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. "А что, египетского вообще ничего нет?" - традиционный вопрос иностранных туристов, заглядывающих в Египте в сувенирные лавки по соседству с отелем. С восстановлением туристического потока в Египте постепенно оживает и рынок сувениров. Но качество и оригинальность таких памятных вещиц, как правило, оставляет желать лучшего.

Египетский сувенирный рынок сегодня буквально утонул в дешевом и некачественном китайском ширпотребе: пластиковые скарабеи и древнеегипетские боги, статуэтки "фараонов" с едва улавливаемым сходством, наспех отпечатанные папирусы, а то и целые "поющие" китайские мелодии саркофаги с мумиями.

Министерство туризма Египта совместно с Союзом туристических палат страны в конце 2019 года разработало ряд мер по привлечению на рынок местных производителей, включающих специальные профессиональные тренинги и разъяснительную работу.

"С одной стороны, турист предпочтет купить произведенные вручную египетские качественные сувениры, а не китайскую штамповку. Но с другой, - египетские товары дороже, кроме того, местным производителям трудно выйти на рынок. Торговцам же куда проще покупать большие партии дешевых китайских товаров, а не искать египетских мастеров", - рассказал РИА Новости бывший глава палаты сувенирной и туристической продукции Египта Мухаммед аль-Кутан.

С ним согласен один из руководителей гильдии туристических гидов провинции Южный Синай Башар Абу Талеб. "К сожалению, рынок сувениров не растет автоматически с увеличением числа туристов. Это связано с тем, что на нашем сувенирном рынке практически нет обновления ассортимента и разнообразия продукции - десятки лет одно и то же", - посетовал собеседник агентства.

Он уверен, что у местных ремесленников есть огромный потенциал и шанс зарабатывать на своем мастерстве и туризме.

"В Египте есть целые деревни, которые производят интересную ремесленную продукцию. К примеру, есть деревни, где выращивают папирус и изготавливают бумагу. На юге в районе Луксора есть населенные пункты, жители которых специализируется на производстве изделий из камня, известняка. Есть деревни, где выращивают самые разные цветы и травы и производят эфирные масла и духи. Это огромный потенциал, который необходимо использовать", - считает Абу Талеб.

По данным Центробанка Египта, сезон 2018-2019 года стал рекордным за последние семь лет по доходам от туристической отрасли. Сектор смог заработать 12,6 миллиарда долларов, что на 28% больше, чем в 2017-2018 годах.