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Туризм
2020-01-03T12:20+0300
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Рынку сувениров Египта не хватает местных товаров
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РИА Новости

Рынку сувениров Египта не хватает местных товаров

12:20 03.01.2020
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© РИА Новости / Юлия ЛабунскаяФотопутешествие с РИА Новости: Египет
Фотопутешествие с РИА Новости: Египет
© РИА Новости / Юлия Лабунская
КАИР, 3 янв - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. "А что, египетского вообще ничего нет?" - традиционный вопрос иностранных туристов, заглядывающих в Египте в сувенирные лавки по соседству с отелем. С восстановлением туристического потока в Египте постепенно оживает и рынок сувениров. Но качество и оригинальность таких памятных вещиц, как правило, оставляет желать лучшего.
Египетский сувенирный рынок сегодня буквально утонул в дешевом и некачественном китайском ширпотребе: пластиковые скарабеи и древнеегипетские боги, статуэтки "фараонов" с едва улавливаемым сходством, наспех отпечатанные папирусы, а то и целые "поющие" китайские мелодии саркофаги с мумиями.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУличная торговля в Шарм-эль-Шейхе
Уличная торговля в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Уличная торговля в Шарм-эль-Шейхе
Министерство туризма Египта совместно с Союзом туристических палат страны в конце 2019 года разработало ряд мер по привлечению на рынок местных производителей, включающих специальные профессиональные тренинги и разъяснительную работу.
"С одной стороны, турист предпочтет купить произведенные вручную египетские качественные сувениры, а не китайскую штамповку. Но с другой, - египетские товары дороже, кроме того, местным производителям трудно выйти на рынок. Торговцам же куда проще покупать большие партии дешевых китайских товаров, а не искать египетских мастеров", - рассказал РИА Новости бывший глава палаты сувенирной и туристической продукции Египта Мухаммед аль-Кутан.
С ним согласен один из руководителей гильдии туристических гидов провинции Южный Синай Башар Абу Талеб. "К сожалению, рынок сувениров не растет автоматически с увеличением числа туристов. Это связано с тем, что на нашем сувенирном рынке практически нет обновления ассортимента и разнообразия продукции - десятки лет одно и то же", - посетовал собеседник агентства.
© РИА Новости / Надим ЗуауиТуристические сувениры на египетском базаре
Туристические сувениры на египетском базаре
© РИА Новости / Надим Зуауи
Туристические сувениры на египетском базаре
Он уверен, что у местных ремесленников есть огромный потенциал и шанс зарабатывать на своем мастерстве и туризме.
"В Египте есть целые деревни, которые производят интересную ремесленную продукцию. К примеру, есть деревни, где выращивают папирус и изготавливают бумагу. На юге в районе Луксора есть населенные пункты, жители которых специализируется на производстве изделий из камня, известняка. Есть деревни, где выращивают самые разные цветы и травы и производят эфирные масла и духи. Это огромный потенциал, который необходимо использовать", - считает Абу Талеб.
По данным Центробанка Египта, сезон 2018-2019 года стал рекордным за последние семь лет по доходам от туристической отрасли. Сектор смог заработать 12,6 миллиарда долларов, что на 28% больше, чем в 2017-2018 годах.
По словам министра туризма страны Рании аль-Машат, в 2018 году Египет посетили 11,3 миллиона туристов, а только за первую половину 2019 года рост составил 27% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Эксперты прогнозируют, что в 2020 году страна вполне может побить собственный рекорд 2010 года, когда Египет посетили 14 миллионов иностранных туристов.
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