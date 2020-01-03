В ДНР заявили о 20 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю

ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.
Ранее в ДНР заявили, что на предыдущей неделе украинские силовики 52 раза нарушили перемирие в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования Украины 20 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Айгистов.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 13 мин, 37 гранат и произвели пять выстрелов из вооружения БМП.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.