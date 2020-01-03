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Религия и мировоззрение
2020-01-03T11:33+0300
https://ria.ru/20200103/1563088271.html
Патриарх Кирилл проведет литургию в день памяти святителя Петра
https://cdn24.img.ria.ru/images/155981/47/1559814773_0:120:2856:1726_1036x0_80_0_0_b2b983ec08b0c5535c8f39782ed1c57f.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл проведет литургию в день памяти святителя Петра

11:32 03.01.2020 (обновлено: 11:33 03.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу, в день памяти святителя Петра, митрополита Московского, проведет праздничную Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.
"3 января 2020 года, в седмицу 29-ю по Пятидесятнице, в день памяти святителя Московского Петра и всея России чудотворца, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля", - сказано на сайте Русской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля. 7 апреля 2019
4 декабря 2019, 11:15Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл возглавил литургию в день Введения во храм Богородицы
Русская церковь отмечает 3 января день памяти святителя Петра митрополита Московского. Он известен тем, что в 1325 году перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что способствовало становлению города как центра русской государственности, а также заложил Успенский собор Московского кремля и Высоко-Петровский монастырь столицы.
Будущий глава Русской церкви родился на Галицко-Волынской земле (сейчас Западная Украина). В 1308 году Константинопольский патриарх поставил Петра во главе Киевской митрополии (в то время Русская церковь еще подчинялась Церкви–матери). Кафедра митрополита Киевского и всея Руси находилась во Владимире, потому что Киев после монгольского нашествия пребывал в упадке. В 1325 году митрополит Петр перенес кафедру в растущую Москву - центр объединения русских земель. Веком позже к титулу "митрополит всея Руси" прибавили наименование "московский". Святитель Петр был причислен к лику святых в 1339 году, а в 1472 году были обретены его мощи, которые находятся сейчас в заложенным им же Успенском соборе Московского Кремля.
Первая неделя января в Русской церкви – время подготовки к Рождеству Христову, которое празднуется 7 января. До 1918 года в России был распространен юлианский календарь, по которому Новый год наступал после Рождества Христова. Русская православная церковь не перешла, как светские власти, на григорианский календарь. И сейчас Новый год празднуют перед Рождеством Христовым, а "старый", или "по старому стилю" отмечают в ночь с 13 на 14 января. Однако, кроме григорианского и юлианского в Церкви есть еще один "новый год" – богослужебный, который начинается 1 сентября.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
31 декабря 2019, 22:42Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Новым годом
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Россия
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