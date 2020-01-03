Патриарх Кирилл проведет литургию в день памяти святителя Петра

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу, в день памяти святителя Петра, митрополита Московского, проведет праздничную Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.

"3 января 2020 года, в седмицу 29-ю по Пятидесятнице, в день памяти святителя Московского Петра и всея России чудотворца, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля", - сказано на сайте Русской православной церкви.

Русская церковь отмечает 3 января день памяти святителя Петра митрополита Московского. Он известен тем, что в 1325 году перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что способствовало становлению города как центра русской государственности, а также заложил Успенский собор Московского кремля и Высоко-Петровский монастырь столицы.

Будущий глава Русской церкви родился на Галицко-Волынской земле (сейчас Западная Украина). В 1308 году Константинопольский патриарх поставил Петра во главе Киевской митрополии (в то время Русская церковь еще подчинялась Церкви–матери). Кафедра митрополита Киевского и всея Руси находилась во Владимире, потому что Киев после монгольского нашествия пребывал в упадке. В 1325 году митрополит Петр перенес кафедру в растущую Москву - центр объединения русских земель. Веком позже к титулу "митрополит всея Руси" прибавили наименование "московский". Святитель Петр был причислен к лику святых в 1339 году, а в 1472 году были обретены его мощи, которые находятся сейчас в заложенным им же Успенском соборе Московского Кремля.