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МИД Китая: Пекин будет содействовать председательству России в БРИКС
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РИА Новости

МИД Китая: Пекин будет содействовать председательству России в БРИКС

11:23 03.01.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Китай будет всеми силами содействовать председательству России в БРИКС, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Председательство в группе БРИКС с 1 января перешло от Бразилии к России. Главной целью названо содействие повышению качества жизни народов стран объединения, а девизом председательства станет "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".
Флаги стран-участников БРИКС
1 января, 00:25
Россия начинает председательство в БРИКС
"Китайская сторона будет всеми силами содействовать председательству России в БРИКС, вместе с российской стороной и другими странами БРИКС будет поддерживать тесный контакт и взаимодействие для успешного проведения саммита в Санкт-Петербурге", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он выразил надежду на то, что под председательством России в БРИКС будут достигнуты новые успехи.
В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
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Гэн ШуанМИД КНРКитайРоссияВ мире
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