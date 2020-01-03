МИД Китая: Пекин будет содействовать председательству России в БРИКС

ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Китай будет всеми силами содействовать председательству России в Китай будет всеми силами содействовать председательству России в БРИКС , заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

Председательство в группе БРИКС с 1 января перешло от Бразилии к России. Главной целью названо содействие повышению качества жизни народов стран объединения, а девизом председательства станет "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".

"Китайская сторона будет всеми силами содействовать председательству России в БРИКС, вместе с российской стороной и другими странами БРИКС будет поддерживать тесный контакт и взаимодействие для успешного проведения саммита в Санкт-Петербурге", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он выразил надежду на то, что под председательством России в БРИКС будут достигнуты новые успехи.