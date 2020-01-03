МИД Китая: Пекин будет содействовать председательству России в БРИКС

Председательство в группе БРИКС с 1 января перешло от Бразилии к России. Главной целью названо содействие повышению качества жизни народов стран объединения, а девизом председательства станет "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".
1 января, 00:25Россия начинает председательство в БРИКС
"Китайская сторона будет всеми силами содействовать председательству России в БРИКС, вместе с российской стороной и другими странами БРИКС будет поддерживать тесный контакт и взаимодействие для успешного проведения саммита в Санкт-Петербурге", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он выразил надежду на то, что под председательством России в БРИКС будут достигнуты новые успехи.
В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
27 декабря 2019, 11:06Россия-Китай: ГлавноеСаммиты ШОС и БРИКС пройдут в Петербурге 21-23 июля 2020 года