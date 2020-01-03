В ДНР из-за возгорания в театре в Макеевке эвакуировали зрителей

ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Около 300 человек были эвакуированы из-за возгорания в театре юного зрителя в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Макеевке, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС ДНР.
"Макеевка, Донецкий республиканский академический театр юного зрителя – выезд на пожар. Пожаром повреждён регулятор мощности освещения сцены, установленный в электрощитовой в подвальном помещении. В ходе пожара проведена эвакуация 300 человек", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в четверг. Пожар был ликвидирован до приезда сотрудников МЧС. О пострадавших не сообщают.
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