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В ДНР из-за возгорания в театре в Макеевке эвакуировали зрителей
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РИА Новости

В ДНР из-за возгорания в театре в Макеевке эвакуировали зрителей

11:20 03.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПожарные МЧС ДНР
Пожарные МЧС ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Пожарные МЧС ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Около 300 человек были эвакуированы из-за возгорания в театре юного зрителя в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Макеевке, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС ДНР.
"Макеевка, Донецкий республиканский академический театр юного зрителя – выезд на пожар. Пожаром повреждён регулятор мощности освещения сцены, установленный в электрощитовой в подвальном помещении. В ходе пожара проведена эвакуация 300 человек", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в четверг. Пожар был ликвидирован до приезда сотрудников МЧС. О пострадавших не сообщают.
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