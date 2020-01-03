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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-03T02:09+0300
https://ria.ru/20200103/1563082983.html
ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/37/1562783711_0:149:2145:1356_1036x0_80_0_0_43b3f1c514abe00f5d5508601dbd9474.jpg
РИА Новости

ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях

02:09 03.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийИдлиб
Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Идлиб. Архивное фото
ООН, 3 янв – РИА Новости. По меньшей мере 140 тысяч детей были перемещены за последние недели в сирийском Идлибе и его окрестностях в результате вспышки насилия, говорится в заявлении исполнительного директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетты Фор.
По ее словам, каждый день около 4,5 тысячи детей в Сирии вынуждают покинуть их дома.
"В последние недели в результате насилия в Идлибе и его окрестностях на северо-западе (Сирии) по меньшей мере 140 тысяч детей были вынуждены покинуть свои дома", - сказано в заявлении Фор, опубликованном на сайте ЮНИСЕФ.
По ее словам, в 2019 году ООН подтвердила 145 нападений на школы и 82 атаки на больницы и медицинский персонал в Сирии. Более 90% этих ударов были нанесены на северо-западе страны, в том числе в Идлибе, отметила она.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ЮНИСЕФСирияООНВ мире
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