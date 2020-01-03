ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях

ООН, 3 янв – РИА Новости. По меньшей мере 140 тысяч детей были перемещены за последние недели в сирийском Идлибе и его окрестностях в результате вспышки насилия, говорится в заявлении исполнительного директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетты Фор.

По ее словам, каждый день около 4,5 тысячи детей в Сирии вынуждают покинуть их дома.

"В последние недели в результате насилия в Идлибе и его окрестностях на северо-западе (Сирии) по меньшей мере 140 тысяч детей были вынуждены покинуть свои дома", - сказано в заявлении Фор, опубликованном на сайте ЮНИСЕФ.