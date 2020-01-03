Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T02:05+0300
https://ria.ru/20200103/1563082954.html
В Альпах французский военный погиб при сходе лавины
https://cdn23.img.ria.ru/images/148724/11/1487241168_0:0:2560:1440_1036x0_80_0_0_7cf12fd7c0c70420ce299d677553b58e.jpg
РИА Новости

В Альпах французский военный погиб при сходе лавины

02:05 03.01.2020
82
© Flickr / Damien RouéАльпы
Альпы
© Flickr / Damien Roué
Альпы. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Лавина сошла с горного массива Бельдон (Belledonne) во Французских Альпах в департаменте Изер, в результате чего один французский военнослужащий погиб и еще один находится в тяжелом состоянии, сообщает газета Dauphiné Libéré.
Отмечается, что лавина сошла в четверг, когда двое военнослужащих, которым около 20 лет, катались на лыжах на территории, которая не предназначена для катания. Спасатели прибыли на место происшествия после звонка одного из родственников военных, который сообщил им, где они могли находиться. Молодые люди были обнаружены на снежной поверхности.
Один из двоих лыжников скончался, несмотря на попытки медиков реанимировать его. Специалисты оказали помощь второму военному, который получил множественные травмы и переохлаждение, после чего эвакуировали его в больницу. По имеющимся данным, снежная волна протащила молодых людей несколько сотен метров.
Газета Parisien уточняет, что расследованием обстоятельств происшествия занялась жандармерия департамента Изер, действующая в горных районах.
Первый снег в горах Сочи
1 января, 17:26
Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в горах Сочи
020201
Обсудить 0
АльпыФранцияВ мире
Рекомендуем
Полиция Нидерландов
В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами, пишут СМИ
Вид на город Алжир
В Алжире сформировали новое правительство
Авария на трассе в Башкирии
Момент смертельного ДТП на трассе в Башкирии попал на видео
Военно-транспортный самолёт Ан-12
В Судане разбился самолет Ан-12
Президент Чили Себастьян Пиньера
Коммунистическая партия Чили намерена пожаловаться на президента в МУС
Стоп-кадр из сериала Дракула
Зрители пришли в ужас после просмотра сериала "Дракула"
Исполняющий обязанности премьера страны Педро Санчес, лидер Социалистической рабочей партии (PSOE) выступает у штаба партии в Мадриде
Санчеса хотят утвердить премьером Испании уже 7 января
Ситуация на Украине
На Украине назначили руководителя по расследованиям дел "евромайдана"
Президент США Дональд Трамп
Трамп собрал в четвертом квартале $46 млн пожертвований избирателей
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Кемеровской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
Турецкая военная техника
Турецкий парламент разрешил отправку военных в Ливию
Антена радара
Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек
Кареты скорой помощи в Индии
СМИ сообщили о семи погибших при падении автобуса в ущелье в Индии
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
В США не исключили дальнейших атак со стороны "Катаиб Хезболлах"
Провинция Идлиб в Сирии
Источник: Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
03:05Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
03:02Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники
02:51При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения
02:28При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский
02:17Поклонская раскритиковала обращение "опухшего от пьянок" Порошенко
02:09ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
02:05В Альпах французский военный погиб при сходе лавины
01:59Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада
01:29Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
01:27СМИ: в 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
01:25Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
01:17СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета
01:06Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"
00:59В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
00:49Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР
00:40США ввели санкции против главы минобороны Кубы
00:36Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
00:29Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке
00:25В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок
Лента новостейМолния