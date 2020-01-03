В Альпах французский военный погиб при сходе лавины

Отмечается, что лавина сошла в четверг, когда двое военнослужащих, которым около 20 лет, катались на лыжах на территории, которая не предназначена для катания. Спасатели прибыли на место происшествия после звонка одного из родственников военных, который сообщил им, где они могли находиться. Молодые люди были обнаружены на снежной поверхности.