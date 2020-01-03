Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР

ООН, 3 янв – РИА Новости. Снимать или вводить санкции против КНДР целесообразно, если такой шаг даст эффект, заявил на пресс-конференции председательствующий в Совбезе постпред Вьетнама при ООН Данг Дин Куи.

Ранее Россия и Китай подготовили совместный проект резолюции, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту документа, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях.

Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове… с использованием всех соответствующих средств".

"Пока мы не получили каких-либо просьб от России и Китая на счет следующего шага по этому проекту резолюции", - сказал Данг Дин Куи.

"В своем национальном качестве могу сказать, что, снимем ли мы санкции или наложим еще больше, – зависит от эффективности подобных мер", - добавил он.