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Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР
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РИА Новости

Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР

00:49 03.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР. Архивное фото
ООН, 3 янв – РИА Новости. Снимать или вводить санкции против КНДР целесообразно, если такой шаг даст эффект, заявил на пресс-конференции председательствующий в Совбезе постпред Вьетнама при ООН Данг Дин Куи.
Ранее Россия и Китай подготовили совместный проект резолюции, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту документа, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях.
Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове… с использованием всех соответствующих средств".
"Пока мы не получили каких-либо просьб от России и Китая на счет следующего шага по этому проекту резолюции", - сказал Данг Дин Куи.
"В своем национальном качестве могу сказать, что, снимем ли мы санкции или наложим еще больше, – зависит от эффективности подобных мер", - добавил он.
По его мнению, если нет уверенности в эффективности тех или иных шагов, следует тщательно разбираться в вопросе. "Сейчас наша позиция по ситуации на Корейском полуострове ясна. Первое – денуклеаризация, второе – стабильность, мир на полуострове и в регионе. И третье – мирное урегулирование посредством диалога и переговоров", - отметил дипломат.
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Совет Безопасности ООНВьетнамКитайКНДРООНРоссияВ мире
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