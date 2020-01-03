Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре заявил спикеру иракского парламента Мухаммаду аль-Хальбуси о необходимости защитить посольство США , сообщил госдепартамент.

Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". В среду митинг продолжился, и военнослужащие США в очередной раз применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Помпео поблагодарил аль-Хальбуси за то, что тот осудил нападение, которое госсекретарь назвал "терактом, совершенным при поддержке Ирана".

"Госсекретарь и спикер согласились в том, что правительство Ирака обязано предотвратить дальнейшие нападения против нашей дипмиссии", - говорится в сообщении госдепа.

Ранее Помпео уже не раз говорил на эту тему с другими членами иракского руководства. Госсекретарь также отменил готовившийся визит на Украину, в Белоруссию и страны Центральной Азии.

Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.