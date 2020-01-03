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Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке
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РИА Новости

Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке

00:29 03.01.2020
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© REUTERS / Thaier al-SudaniСотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
© REUTERS / Thaier al-Sudani
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре заявил спикеру иракского парламента Мухаммаду аль-Хальбуси о необходимости защитить посольство США, сообщил госдепартамент.
Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". В среду митинг продолжился, и военнослужащие США в очередной раз применили слезоточивый газ против демонстрантов.
Помпео поблагодарил аль-Хальбуси за то, что тот осудил нападение, которое госсекретарь назвал "терактом, совершенным при поддержке Ирана".
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"Госсекретарь и спикер согласились в том, что правительство Ирака обязано предотвратить дальнейшие нападения против нашей дипмиссии", - говорится в сообщении госдепа.
Ранее Помпео уже не раз говорил на эту тему с другими членами иракского руководства. Госсекретарь также отменил готовившийся визит на Украину, в Белоруссию и страны Центральной Азии.
Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.
США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четверо американских военных.
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Майк ПомпеоИракИранСШАВ мире
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