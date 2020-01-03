Санчеса хотят утвердить премьером Испании уже 7 января

МАДРИД, 3 янв – РИА Новости. Обсуждение в испанском парламенте кандидатуры Обсуждение в испанском парламенте кандидатуры Педро Санчеса , лидера победивших на выборах социалистов, на пост премьера начнется 4 января, говорится в сообщении конгресса депутатов (нижней палаты).

Первый тур голосования пройдет 5 января. Второй – если кандидату в воскресенье не удастся набрать абсолютное большинство (176 голосов из 350) – 7 января.

Расклад сил в парламенте таков, что Санчес будет, скорее всего, утвержден во втором туре.

В четверг Левые республиканцы Каталонии (ERC), представленные в нижней палате 13 депутатами, заявили, что воздержатся при голосовании. В крайне фрагментированном конгрессе их голоса будут решающими для утверждения главы кабинета.

Десятого ноября в Испании состоялись вторые за год досрочные выборы в парламент. По итогам апрельских выборов Санчесу в двух турах не удалось набрать необходимое большинство для утверждения премьером.

Ранее социалисты, представленные в конгрессе 120 депутатами, подписали соглашение о формировании коалиционного правительства с левой Unidas Podemos (35). Кроме того, социалистам удалось добиться поддержки правых баскских националистов (Баскская националистическая партия, PNV, 6). За скорее всего проголосуют и депутаты от мелких партий - "Больше страны" (Más País, 3), Галисийский националистический блок (1), "Теруэль существует" (1) и "Новые Канары" (1).