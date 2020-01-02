Жириновский оценил решение парламента Турции по отправке войск в Ливию

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Решение парламента Решение парламента Турции одобрить законопроект об отправке военных в Ливию ошибочно, вмешательство извне только усугубит кризис, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский

В четверг турецкий парламент большинством голосов принял законопроект, который позволяет отправлять войска в Ливию.

"Решение турецкого парламента о вводе войск в Ливию - это ошибка. Чем больше будет внешнего вмешательства в этот кризис, тем дольше он продлится, тем кровопролитнее и ожесточённее будет война, тем тяжелее последствия", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

"Мы все это уже проходили на примере Ирака, Сирии и той же самой Ливии в 2011 году", - добавил лидер ЛДПР.

Ранее СМИ сообщили, что правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную помощь у Турции на фоне наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром на ливийскую столицу. Отмечалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Турция такую помощь ПНС обещает.

Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы признанного международным сообществом ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.