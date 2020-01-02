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Жириновский оценил решение парламента Турции по отправке войск в Ливию
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РИА Новости

Жириновский оценил решение парламента Турции по отправке войск в Ливию

19:35 02.01.2020 (обновлено: 20:04 02.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Решение парламента Турции одобрить законопроект об отправке военных в Ливию ошибочно, вмешательство извне только усугубит кризис, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
В четверг турецкий парламент большинством голосов принял законопроект, который позволяет отправлять войска в Ливию.
"Решение турецкого парламента о вводе войск в Ливию - это ошибка. Чем больше будет внешнего вмешательства в этот кризис, тем дольше он продлится, тем кровопролитнее и ожесточённее будет война, тем тяжелее последствия", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
"Мы все это уже проходили на примере Ирака, Сирии и той же самой Ливии в 2011 году", - добавил лидер ЛДПР.
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Египет осудил одобрение парламентом Турции отправки военных в Ливию
Ранее СМИ сообщили, что правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную помощь у Турции на фоне наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром на ливийскую столицу. Отмечалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Турция такую помощь ПНС обещает.
Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы признанного международным сообществом ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.
Парламент Турции в октябре 2014 года дал разрешение на использование национальных вооруженных сил в Ираке и Сирии. Мандат действовал в течение одного года, после чего решениями парламента в 2015-2019 годах продлевался еще на год.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарВладимир ЖириновскийЛивияТурцияВ мире
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И платить ему тысяч, 6-7 в год, рублями, больше не нужно, ему на макарошки хватит!
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Artur Tsarev
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На пенсию! 73 года, пора уже!!!
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