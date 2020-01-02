Эспер заявил о готовности США ответить на "плохое поведение" КНДР

"Я уверен в готовности наших сил сдержать плохое поведение Северной Кореи, если они посчитают необходимым сражаться с нами", - заявил глава Пентагона. Он подчеркнул, что США рассчитывают как на свои силы в регионе, так и на поддержку союзников, в том числе Южной Кореи. Эспер отметил, что Вашингтон поддерживает тесное сотрудничество с Сеулом по вопросу КНДР.