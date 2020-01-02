Эспер заявил о готовности США ответить на "плохое поведение" КНДР

ВАШИНГТОН, 2 янв – РИА Новости. США готовы ответить на "плохое поведение" КНДР в случае необходимости, заявил в четверг министр обороны США Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.
"Я уверен в готовности наших сил сдержать плохое поведение Северной Кореи, если они посчитают необходимым сражаться с нами", - заявил глава Пентагона. Он подчеркнул, что США рассчитывают как на свои силы в регионе, так и на поддержку союзников, в том числе Южной Кореи. Эспер отметил, что Вашингтон поддерживает тесное сотрудничество с Сеулом по вопросу КНДР.
1 января, 05:53Трамп надеется, что Ким Чен Ын сдержит обещания
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи, что Пхеньян будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.