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Эспер заявил о готовности США ответить на "плохое поведение" КНДР
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РИА Новости

Эспер заявил о готовности США ответить на "плохое поведение" КНДР

18:34 02.01.2020
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© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
ВАШИНГТОН, 2 янв – РИА Новости. США готовы ответить на "плохое поведение" КНДР в случае необходимости, заявил в четверг министр обороны США Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.
"Я уверен в готовности наших сил сдержать плохое поведение Северной Кореи, если они посчитают необходимым сражаться с нами", - заявил глава Пентагона. Он подчеркнул, что США рассчитывают как на свои силы в регионе, так и на поддержку союзников, в том числе Южной Кореи. Эспер отметил, что Вашингтон поддерживает тесное сотрудничество с Сеулом по вопросу КНДР.
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Марк ЭсперКим Чен ЫнМинистерство обороны СШАКНДРСШАВ мире
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