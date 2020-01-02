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В Пензенской области задержали предполагаемого лидера группы сутенеров
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РИА Новости

В Пензенской области задержали предполагаемого лидера группы сутенеров

18:20 02.01.2020
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© Depositphotos / Nomadsoul1Задержание
Задержание
© Depositphotos / Nomadsoul1
САРАТОВ, 2 янв — РИА Новости. Находившегося в розыске предполагаемого организатора преступной группы, промышлявшей вовлечением в занятие проституцией девушек, задержали в новогоднюю ночь в Пензенской области, решением суда он арестован, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
По версии следствия, не позднее 2014 года двое друзей 1981 и 1986 годов рождения в Пензе создали организованную преступную группу. С целью незаконного получения высокой прибыли они открыли в Пензе ночной клуб, в котором для оказания интимных услуг клиентам в занятие проституцией были вовлечены не менее 27 девушек, в том числе одна несовершеннолетняя. Следователи также установили, что не позднее декабря 2017 года младший из организаторов группы открыл в Пензе еще один клуб, в котором девушки также оказывали интимные услуги.
Старший из предполагаемых организаторов преступной группы скрылся от следствия и был объявлен в розыск, но около 23.00 мск 31 декабря 2019 года следователям поступила информация о его местонахождении.
"В новогоднюю ночь организатор преступной группы задержан в селе Наровчат Пензенской области, после чего доставлен в следственное управление для проведения следственных действий… Решением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
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Фигурант дела обвиняется по статьям УК РФ "Организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних" и "Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой и в отношении несовершеннолетнего". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
"В ходе допросов задержанный вину в совершении инкриминируемых деяний не признал, от дачи показаний отказался", — отметили в СК.
Уточняется, что уголовное дело завели в октябре прошлого года, и уже в первые дни расследования были задержаны один из организаторов и трое участников группы, всем им предъявлены обвинения, и по решению суда предполагаемый организатор был заключен под стражу, а его возможные подельники помещены под домашний арест.
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