В Пензенской области задержали предполагаемого лидера группы сутенеров

САРАТОВ, 2 янв — РИА Новости. Находившегося в розыске предполагаемого организатора преступной группы, промышлявшей вовлечением в занятие проституцией девушек, задержали в новогоднюю ночь в Находившегося в розыске предполагаемого организатора преступной группы, промышлявшей вовлечением в занятие проституцией девушек, задержали в новогоднюю ночь в Пензенской области , решением суда он арестован, сообщило в четверг областное управление СК РФ

По версии следствия, не позднее 2014 года двое друзей 1981 и 1986 годов рождения в Пензе создали организованную преступную группу. С целью незаконного получения высокой прибыли они открыли в Пензе ночной клуб, в котором для оказания интимных услуг клиентам в занятие проституцией были вовлечены не менее 27 девушек, в том числе одна несовершеннолетняя. Следователи также установили, что не позднее декабря 2017 года младший из организаторов группы открыл в Пензе еще один клуб, в котором девушки также оказывали интимные услуги.

Старший из предполагаемых организаторов преступной группы скрылся от следствия и был объявлен в розыск, но около 23.00 мск 31 декабря 2019 года следователям поступила информация о его местонахождении.

"В новогоднюю ночь организатор преступной группы задержан в селе Наровчат Пензенской области, после чего доставлен в следственное управление для проведения следственных действий… Решением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Фигурант дела обвиняется по статьям УК РФ "Организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних" и "Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой и в отношении несовершеннолетнего". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

"В ходе допросов задержанный вину в совершении инкриминируемых деяний не признал, от дачи показаний отказался", — отметили в СК.