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В Колумбии проводят операцию против крупной наркобанды
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РИА Новости

В Колумбии проводят операцию против крупной наркобанды

17:46 02.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Колумбии
Полиция Колумбии
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Колумбии. Архивное фото
ЛИМА, 2 янв - РИА Новости. Армия Колумбии развертывает войска на северо-западе страны в связи с присутствием вооруженных людей из наркобанды "Клан залива", сообщила армия в Twitter.
"Учитывая информацию, предоставленную местным населением о присутствии вооруженной группы "Клана залива" в районе Поге муниципалитета Бохая, Чоко, национальная армия проводит военную операцию с участием более 100 военных", - говорится в сообщении.
Армия отмечает, что преступники хотят взять под контроль маршруты для наркотрафика в этом районе.
Группировка "Клан Залива" объединяет около 1,5 тысячи бандитов, основную часть которых составляют демобилизовавшиеся военные крайне правых взглядов.
Колумбия является одним из мировых лидеров по производству кокаина.
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