В Колумбии проводят операцию против крупной наркобанды

"Учитывая информацию, предоставленную местным населением о присутствии вооруженной группы "Клана залива" в районе Поге муниципалитета Бохая, Чоко, национальная армия проводит военную операцию с участием более 100 военных", - говорится в сообщении.
Con respecto a la situación presentada en el departamento del #Chocó, el @COL_EJERCITO realiza una operación militar en la región con más de 100 hombres orgánicos de @Ejercito_Div7.— Mindefensa (@mindefensa) January 2, 2020
CC @infopresidencia @FuerzasMilCol pic.twitter.com/KYC2qZYQ0l
Армия отмечает, что преступники хотят взять под контроль маршруты для наркотрафика в этом районе.
Группировка "Клан Залива" объединяет около 1,5 тысячи бандитов, основную часть которых составляют демобилизовавшиеся военные крайне правых взглядов.
Колумбия является одним из мировых лидеров по производству кокаина.
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