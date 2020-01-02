На Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 5,5

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 13.41 по времени UTC (16.41 мск) в 24 километрах от столицы Соломоновых островов города Хониара. Очаг располагался на глубине 31,5 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Через Соломоновы острова проходит тихоокеанский "огненный пояс" - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.