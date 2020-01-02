В Саратове два человека погибли, возможно, от отравления бытовым газом

САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Два человека погибли, предположительно, от отравления бытовым газом в дачном домике в Два человека погибли, предположительно, от отравления бытовым газом в дачном домике в Саратове , сообщает в четверг областное управление СК РФ

По предварительным данным, двое подсобных рабочих с разрешения владельца дачи в Волжском районе Саратова остались праздновать Новый год в дачном домике, сам хозяин покинул дачу 30 декабря, но уже на следующий день не смог дозвониться рабочим. Следователи выяснили, что при первой возможности утром в четверг он прибыл на дачу и обнаружил обоих работников мертвыми в домике.

"В помещении дачного домика имелся газовый обогреватель, подключенный к баллону с бытовым газом. По прибытии на место хозяина в помещении ощущался запах газа, в связи с чем он сразу же перекрыл баллон. В качестве основной версии причины гибели мужчин рассматривается отравление газом. Одному из погибших 52 года, личность второго устанавливается", - говорится в сообщении.