В Саратове два человека погибли, возможно, от отравления бытовым газом

По предварительным данным, двое подсобных рабочих с разрешения владельца дачи в Волжском районе Саратова остались праздновать Новый год в дачном домике, сам хозяин покинул дачу 30 декабря, но уже на следующий день не смог дозвониться рабочим. Следователи выяснили, что при первой возможности утром в четверг он прибыл на дачу и обнаружил обоих работников мертвыми в домике.
19 ноября 2019, 12:08Умер один из пострадавших при взрыве газа в доме в Саратовской области
"В помещении дачного домика имелся газовый обогреватель, подключенный к баллону с бытовым газом. По прибытии на место хозяина в помещении ощущался запах газа, в связи с чем он сразу же перекрыл баллон. В качестве основной версии причины гибели мужчин рассматривается отравление газом. Одному из погибших 52 года, личность второго устанавливается", - говорится в сообщении.
Следователи по факту гибели мужчин проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
28 декабря 2019, 16:19В Саратовской области два человека погибли от отравления бытовым газом