В Саратове для несовершеннолетних правонарушителей устроили концерт

САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Саратовские полицейские устроили новогодний концерт для несовершеннолетних правонарушителей из центра временного содержания и вместе со своими подопечными водили хоровод вокруг елки, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
"В центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей состоялся праздничный новогодний концерт с традиционными для Нового года поздравлениями и вручением подарков. Над организацией мероприятия потрудились сотрудники центра, оно получилось по-настоящему праздничным и веселым, с песнями, танцами, стихами и традиционным новогодним хороводом", - говорится в сообщении.
На фотографиях, опубликованных пресс-службой главка, запечатлено, как двое несовершеннолетних в спортивных костюмах и новогодних колпаках водят хоровод вокруг елки с 11 взрослыми, среди которых Дед Мороз, Снегурочка, а также четверо сотрудников полиции в форме и почетный гость праздника - заместитель начальника полиции областного главка МВД Андрей Астапович в гражданской одежде.
"Своих наставников поздравили и сами ребята, подарив сделанные своими руками подарки. Знакомству этих несовершеннолетних с полицией предшествовали и способствовали не самые лучшие обстоятельства и поступки, но статус "правонарушителей" у них временный, надо лишь сделать правильные выводы и никогда впредь не нарушать закон. Именно так звучит главное напутствие полицейского Деда Мороза", - отмечается в сообщении.