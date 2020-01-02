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В Саратове для несовершеннолетних правонарушителей устроили концерт
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РИА Новости

В Саратове для несовершеннолетних правонарушителей устроили концерт

16:39 02.01.2020 (обновлено: 16:42 02.01.2020)
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© Фото : ГУ МВД России по Саратовской областиПраздничный новогодний концерт в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Саратове
Праздничный новогодний концерт в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Саратове
© Фото : ГУ МВД России по Саратовской области
САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Саратовские полицейские устроили новогодний концерт для несовершеннолетних правонарушителей из центра временного содержания и вместе со своими подопечными водили хоровод вокруг елки, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
"В центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей состоялся праздничный новогодний концерт с традиционными для Нового года поздравлениями и вручением подарков. Над организацией мероприятия потрудились сотрудники центра, оно получилось по-настоящему праздничным и веселым, с песнями, танцами, стихами и традиционным новогодним хороводом", - говорится в сообщении.
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На фотографиях, опубликованных пресс-службой главка, запечатлено, как двое несовершеннолетних в спортивных костюмах и новогодних колпаках водят хоровод вокруг елки с 11 взрослыми, среди которых Дед Мороз, Снегурочка, а также четверо сотрудников полиции в форме и почетный гость праздника - заместитель начальника полиции областного главка МВД Андрей Астапович в гражданской одежде.
"Своих наставников поздравили и сами ребята, подарив сделанные своими руками подарки. Знакомству этих несовершеннолетних с полицией предшествовали и способствовали не самые лучшие обстоятельства и поступки, но статус "правонарушителей" у них временный, надо лишь сделать правильные выводы и никогда впредь не нарушать закон. Именно так звучит главное напутствие полицейского Деда Мороза", - отмечается в сообщении.
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СнегурочкаДед МорозСаратовОбщество
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