В Саратове для несовершеннолетних правонарушителей устроили концерт

"В центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей состоялся праздничный новогодний концерт с традиционными для Нового года поздравлениями и вручением подарков. Над организацией мероприятия потрудились сотрудники центра, оно получилось по-настоящему праздничным и веселым, с песнями, танцами, стихами и традиционным новогодним хороводом", - говорится в сообщении.

"Своих наставников поздравили и сами ребята, подарив сделанные своими руками подарки. Знакомству этих несовершеннолетних с полицией предшествовали и способствовали не самые лучшие обстоятельства и поступки, но статус "правонарушителей" у них временный, надо лишь сделать правильные выводы и никогда впредь не нарушать закон. Именно так звучит главное напутствие полицейского Деда Мороза", - отмечается в сообщении.