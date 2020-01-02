В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России

Эстонская пограничная горячка. Диагноз ясен, болезнь пока неизлечима Сильный шторм нанес серьезный ущерб забору, который Эстония строит на границе с Россией. Уж не происки ли это врагов прибалтийской республики? Кто они – даже думать не надо.