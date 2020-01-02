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В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России
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РИА Новости

В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России

16:13 02.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкПешеходный КПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
Бальбек напомнил, что существующие сегодня границы между государствами признаны всем миром и соответствующим образом отражены на топографических картах. По мнению парламентария, подобные заявления не способствуют стабилизации российско-эстонских отношений.
"В таких серьезных сферах принцип "давайте менять границы" неприемлем и, будем говорить прямо, довольно опасен", — отметил депутат в комментарии "Известиям".
Он добавил, что с распадом СССР Эстония не выказывала желания изменить границы, и предъявление территориальных претензий с ее стороны является необдуманным шагом.
Ранее Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
По Тартускому договору к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве
5 декабря 2019, 13:50Акценты
Эстонская пограничная горячка. Диагноз ясен, болезнь пока неизлечима Сильный шторм нанес серьезный ущерб забору, который Эстония строит на границе с Россией. Уж не происки ли это врагов прибалтийской республики? Кто они – даже думать не надо.
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Хенн ПыллуаасРуслан БальбекГосдума РФЭстонияРоссияВ мире
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