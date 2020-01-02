В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
Бальбек напомнил, что существующие сегодня границы между государствами признаны всем миром и соответствующим образом отражены на топографических картах. По мнению парламентария, подобные заявления не способствуют стабилизации российско-эстонских отношений.
"В таких серьезных сферах принцип "давайте менять границы" неприемлем и, будем говорить прямо, довольно опасен", — отметил депутат в комментарии "Известиям".
Он добавил, что с распадом СССР Эстония не выказывала желания изменить границы, и предъявление территориальных претензий с ее стороны является необдуманным шагом.
Ранее Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
По Тартускому договору к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.